تمارين البلانك فوائدها وطريقتها

بيروت - نادين محمد - يعد تمرين البلانك من أهم التمارين الرياضية في فترة الحجر المنزلي، نظراً لفوائده العظيمة التي تمنح الجسم المرونة والرشاقة؛ إضافة إلى تمرين العضلات، ويعتمد هذا التمرين على رفع الجسم بأكمله على الذراعين وأطراف القدمين، وسوف نتحدث باستفاضة عن فوائد تمرين البلانك للمرأة.



فوائد تمرين البلانك للنساء:

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توازن الجسم



يساعد تمرين البلانك على زيادة وتحسين توازن الجسم؛ إضافة إلى توازن الإنسان العقلي.



تحسين الحالة المزاجية



يعمل تمرين البلانك على تحسين نفسية المرأة وتعديل مزاجها، والتخلص من التوتر والقلق عن طريق فك جميع عضلات الجسم نتيجة جلوسها لفترة طويلة.



علاج آلام الرقبة



يساعد هذا التمرين في تقليل آلام الرقبة وآلام أسفل الظهر، وشد عضلات كل من الرقبة والظهر.



زيادة مرونة الجسم



يساعد تمرين البلانك على زيادة مرونة عضلات الجسم؛ إضافة إلى منح العضلات التي تحيط بالخلفية والأكتاف المرونة.



تقوية عضلات الجسم



يعمل تمرين البلانك على تقوية عضلات البطن والمؤخرة، والأرداف مع بعضها البعض.



يساعد تمرين البلانك على التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في مناطق معينة من الجسم؛ إضافة إلى شد الجسم والتخلص من ترهلاته.



طريقة ممارسة تمرين البلانك للمرأة:

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أولاً، قومي بفرش سجادة مناسبة على الأرض.

ثانياً، استلقي على الأرض في وضعية عمل تمارين الضغط، مع تمركز على الذراعين بوضع الكوعين على الأرض، مع جعل يديك متشابكتين، وتثبيت أطراف قدمك على الأرض.

ثالثاً، قومي بشد جسمك ورفعه إلى أعلى، وبرفع عضلات الكتفين في استقامة مع جسمك.

رابعاً، استمري فى هذا التمرين مدة ٣٠ ثانية، ومع تتكرار التمرين يمكنك الصمود مدة أطول.

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