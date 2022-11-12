شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: تناول 5 أطعمة لصحة المفاصل وتقليل الالتهاب.. أبرزها الثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كنت تتناول بالفعل الأدوية سواء بوصفة طبية أو بدونها لتخفيف تصلب المفاصل والالتهاب والألم في مفاصلك في الصباح، لحسن الحظ، هناك أطعمة مغذية ثبت أنها تحسن صحة العظام، يمكن أن تساعد هذه الأطعمة على استعادة مفاصلك وتضمن صحة أفضل للمفاصل على المدى الطويل، يمكن لمجموعة متنوعة من الأطعمة ذات المكونات القوية أن تخفف الالتهاب وقد تساعد في تخفيف بعض آلام المفاصل وفقا لخبيرة التغذية الهندية "لوفنيت باترا" Lovneet Batra، بحسب ما ذكره موقع "ndtv"

إليك الأطعمة الخمسة المفيدة لصحة مفاصلك: 1. الكركم الخام

الكركم من التوابل الصفراء اللامعة الشائعة في المطابخ بجميع دول العالم وخاصة دول شرق آسيا، فهو غني بمادة كيميائية تسمى الكركمين، أظهرت الأبحاث أن الكركمين، وهو مركب في الكركم ، قد يقلل من الالتهاب في الجسم.

2. الثوم

يحتوي الثوم على ثنائي كبريتيد الديليل ، وهو مركب مضاد للالتهابات يحد من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات لذلك، يمكن أن يساعد الثوم في مكافحة الالتهاب وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.

3. الزنجبيل

يمنع الزنجبيل ومكوناته إنتاج المواد التي تعزز الالتهاب في الجسم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما تضغط على نفسك بشدة، قد يساعد استهلاك الزنجبيل المنتظم في تخفيف الانزعاج الناتج عن إصابات العضلات الناتجة عن ممارسة الرياضة.

4. الجوزالجوز غني بالمواد الغذائية ومحمّل بالمركبات التي تساعد على تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض المفاصل. الجوز غني بشكل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي ثبت أنها تقلل الألم.

5. الكرز

يعتبر الكرز مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل التورم في المفاصل والعضلات، تحصل الكرز على لونها الأحمر الفاتح من الأنثوسيانين، تعمل هذه الأنثوسيانين أيضًا بطرق مشابهة لمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب في الجسم، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي إذا كان لديك مفاصل صحية تعمل بشكل جيد على المدى الطويل.