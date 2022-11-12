3 آثار جانبية عند اتباع حمية الكيتو.. انتبهي لها 

بيروت - نادين محمد - النظام الغذائي الكيتوني، المعروف أيضًا باسم "حمية كيتو"، أصبحت من الحميات الشائعة لفقدان الوزن، والتي تعتمد على تقليل الكربوهيدرات إلى 50 غراماً في اليوم أو أقل، لمساعدة الجسم على تحقيق حالة الكيتوزية، حيث يتعين عليه حرق الدهون (بدلاً من السكر) للحصول على الطاقة.

وكخطة عامة لإنقاص الوزن، فإن الكيتو دايت مثير للجدل، حيث يحذر منه بعض خبراء الصحة، مستشهدين بالآثار الجانبية غير السارة والمخاطر الصحية والطبيعة غير المستدامة للنظام الغذائي، حتى أن العديد من مؤيدي حمية الكيتو يعترفون بأنه إذا لم يتم اتباع النظام الغذائي "بالطريقة الصحيحة" ، فقد يكون عكس ما هو صحي، ولهذ لا يُنصح أبداً باتباع أي نوع مثل هذه الانظمة دون إشراف طبيب متخصص.

وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن نظام الكيتو الغذائي قبل تجربته كوسيلة لفقدان الوزن، فقد تخسر بعض الكيلوغرامات، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى الآثار الجانبية أو المضاعفات التالية.

إنفلونزا كيتو

وفقاً لبعض خبراء التغذية فقد أفاد بعض الناس أنهم عندما يبدأون الكيتوزية، يشعرون بالمرض". "يمكن أن يكون هناك قيء في بعض الأحيان، وضيق في الجهاز الهضمي ، والكثير من التعب والخمول، وهو ما أطلق عليه الأطباء "إنفلونزا الكيتو".

ويُقدر حوالي 25٪ من الأشخاص الذين جربوا نظام كيتو الغذائي يعانون من هذه الأعراض ، مع كون التعب هو الأكثر شيوعًا، يحدث ذلك لأن السكر ينفد من جسمك ليحرق من أجل الطاقة ، وعليه أن يبدأ في استخدام الدهون، و"هذا الانتقال وحده يكفي لجعل جسمك يشعر بالتعب لبضعة أيام."

وقد تتمكن من تقليل آثار إنفلونزا الكيتو عن طريق شرب الكثير من الماء والحصول على قسط وافر من النوم.



الإسهال

إذا وجدت نفسك تركض إلى الحمام كثيرًا أثناء اتباع نظام غذائي الكيتون، سيظهر لك البحث السريع على الإنترنت أنك لست وحدك. (نعم ، يغرد الناس على تويتر عن الإسهال الكيتوني.) وقد يكون هذا بسبب المرارة، العضو الذي ينتج الصفراء للمساعدة في تكسير الدهون في النظام الغذائي.

وإن الإسهال يمكن أن يكون أيضًا بسبب نقص الألياف في نظام كيتو الغذائي، والذي يمكن أن يحدث عندما يتراجع شخص ما عن الكربوهيدرات (مثل الخبز والحبوب الكاملة والمعكرونة) ولا يكمل الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات، كما يمكن أن يكون سببه عدم تحمل منتجات الألبان أو المحليات الصناعية، أشياء قد تتناولها أكثر منذ التحول إلى نمط حياة عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات.

انخفاض الأداء الرياضي

يقسم بعض الرياضيين على اتباع نظام الكيتو الغذائي، ليس فقط لفقدان الوزن ولكن لتحسين الأداء في رياضتهم أيضًا، لكن إدوارد فايس ، دكتوراه ، أستاذ مساعد في التغذية وعلم التغذية في جامعة سانت لويس، لا يشتريه. قال فايس: "أسمع راكبي الدراجات يقولون طوال الوقت إنهم أسرع وأفضل الآن لأنهم يتبعون نظام كيتو الغذائي، وسؤالي الأول هو ،" حسنًا ، ما مقدار الوزن الذي خسرته؟ "

في دراسة أجريت عام 2018 في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، وجد فايس وزملاؤه أن أداء المشاركين كان أسوأ في مهام ركوب الدراجات والجري عالية الكثافة بعد أربعة أيام من اتباع نظام غذائي الكيتون، مقارنة بأولئك الذين أمضوا أربعة أيام في ممارسة التمارين الرياضية، فهو نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، ويقول فايس إن الجسم يكون في حالة حمضية أكثر عندما يكون في حالة الكيتوزية، مما قد يحد من قدرته على الأداء عند مستويات الذروة.

وتابع فايس: "مجرد خسارة بضعة أرطال يكفي لمنحك ميزة كبيرة لممارسة التمرين على الدراجة، لكنني قلق للغاية من أن الناس ينسبون فوائد فقدان الوزن إلى شيء محدد في النظام الغذائي الكيتون". "في الواقع ، يمكن إلغاء فوائد فقدان الوزن جزئيًا على الأقل مقارنة بعدم القدرة على أداء التمرين بشكل جيد".

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المصدر: health

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