شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرف على كيفية اكتشاف العلامات الأولى للمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في 12 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للالتهاب الرئوي، وهو عدوى تصيب الرئتين وتحدث بشكل عام بسبب البكتيريا والفيروسات، السبب الجرثومي الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو نوع من البكتيريا يسمى Streptococcus pneumoniae، في حين أن الأنفلونزا هي السبب الفيروسي الشائع للالتهاب الرئوي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي عند البالغين الحمى والقشعريرة وضيق التنفس وألم الصدر أثناء التنفس وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس والغثيان والقيء والإسهال والسعال الذي ينتج غالبًا بلغمًا أخضر أو أصفر.

ومع ذلك ، يمكن أن يعاني الأطفال من أعراض مختلفة مثل الجفاف وصعوبة التنفس والامتناع عن تناول الطعام بشكل صحيح والسعال والحمى والتهيج وقد يتقيأون بعد السعال.

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خفيفًا ولكن يمكن أن يكون أيضًا خطيرًا جدًا خاصةً إذا لم يتم علاجه بسرعة.من المهم بشكل خاص استشارة الطبيب فورًا إذا:

-لا تتحسن الحمى والسعال المصحوب بالبلغم أو تزداد سوءًا مع مرور الوقت

-تواجه صعوبة في التنفس أثناء القيام بالمهام اليومية أو أثناء الراحة

-تشعر بألم في الصدر عند التنفس

-تسوء حالتك فجأة بعد التحسن من البرد أو الأنفلونزا

-لديك جهاز مناعي ضعيف، أو خضعت لعملية زرع عضو أو زرع خلية جذعية (نخاع العظم)، أو إذا كنت تتناول أدوية تثبط جهاز المناعة

-لديك بالفعل مشاكل طبية أساسية مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة المزمنة

-كنت طفلًا صغيرًا أو بالغًا أكبر من 65 عامًا.

-يتطور الارتباك مع أعراض الجهاز التنفسي خاصة عند كبار السن.





تشخيص الالتهاب الرئوىعادة ما يتم تشخيص الالتهاب الرئوي من خلال التاريخ الطبي والفحص البدني بالإضافة إلى الأشعة السينية على الصدر. تحاليل الدم، فحص البلغم. فحص الآشعة المقطعية CT ومنظار القصبات في مجموعة فرعية معينة من المرضى.





علاج الالتهاب الرئويفي البداية ، يتم علاج الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع في المنزل بالمضادات الحيوية عن طريق الفم بناءً على نوع الكائن الحي الذي من المحتمل أن يكون سببًا له.

قد يتم نقل الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو المعرضين لخطر متزايد من المضاعفات إلى المستشفى لمراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة الحرارة ومستويات الأكسجين.



عادة ما يحصل الأشخاص الذين يدخلون المستشفى على المضادات الحيوية عن طريق الوريد.



يبدأ معظم الأشخاص في التحسن بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من العلاج بالمضادات الحيوية ، بينما قد لا يتمكن المرضى في المستشفى من استئناف أنشطتهم الطبيعية لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

الوقاية

التطعيم هو وسيلة مهمة للوقاية من الالتهاب الرئوي ومضاعفاته.



لقاح المكورات الرئوية وكذلك لقاح الأنفلونزا هي اللقاحات الأكثر شيوعًا التي يوصى بها للفئات الضعيفة من السكان.

يعد الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة للوقاية من الالتهاب الرئوي يمكن أن تكون ممارسات مكافحة العدوى، مثل غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون أو فرك اليدين بالكحول، فعالة للغاية.



يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي تغطية فمهم وأنفهم عند السعال أو العطس، والتخلص من المناديل الورقية المستخدمة على الفور، وغسل أيديهم بشكل متكرر.



يعد العطس أو السعال في كم الملابس مثل الجزء الداخلي من الكوع طريقة أخرى لمنع اللعاب والإفرازات من الانتشار إلى الآخرين.