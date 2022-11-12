شكرا لقرائتكم خبر عن زرع أنف بذراع سيدة لينمو من جديد بعد أن فقدته بسبب إصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا تم تركيب أنف جديد على ذراعها بعد أن دمر السرطان أنفها الحقيقى، حيث إن المريضة التي تعرف باسم كارين، عاشت بدون معظم أنفها لمدة 8 سنوات، لكن في يوليو، زرع الأطباء جهازًا في ذراعها لزرع أنف جديد للمريضة، والتي استطاعت استعادة حاسة الشم من خلال هذا الانف الجديد.



هيكل الانف الجديد

وقالت الصحيفة، إن المريضة الفرنسية، المعروفة باسم كارين، قطعت جزءًا من أنفها الحقيقي لعلاج سرطان الجيوب الأنفية في عام 2013، بينما أنقذت الجراحة حياتها، أصيبت بضرر كبير أثر الجراحة حيث كانت تخشى بسبب أنفها من مغادرة المنزل وأيضًا سلبها حاسة الشم، مؤكدة، إنه قبل أن تحصل على علاج السرطان، صنع الأطباء أنفًا مصنوعًا خصيصًا باستخدام مادة بيولوجية مطبوعة ثلاثية الأبعاد وأبقوها على ذراعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، هذا العام، تم زرع الهيكل بعد ذلك تحت الجلد في ساعدها حيث نمت الخلايا والأوعية الدموية في الجهاز على مدى شهرين.



زراعة انف جديد بالذراع

وأوضحت الصحيفة، إنه بعد شهرين، تم زرع "الأنف" في وجهها، وربط الأوعية الدموية الموجودة بداخلها بتلك الموجودة في صدغها، تشعر المريضة بسعادة غامرة لأنفها الجديد، وتقول إنه يساعدها على التنفس بشكل أفضل وشم حديقتها، ستكون هناك حاجة لعملية أخرى للسماح بالشعور في العضو، أخبرت كارين، إنها تستطيع الآن أن تتنفس "أفضل قليلاً" مع أنفها الجديد لمدة 20 دقيقة ،مضيفة، أجد أيضًا روائح حديقتي، يمكنني الخروج، وأعود للحياة، إنها معجزة، هذه المادة الحيوية كانت الملاذ الأخير وأنا أحيي البحث وعمل الأطباء الذين ساعدوني على الاستمرار.

وقالت الصحيفة، إنه تم تشخيص المريضة بسرطان الأنف عام 2013، وتلقت العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لعلاجه، هذا يخلص المريض من السرطان ولكنه أيضا سلب المريض من معظم أنفه.

حاول الأطباء في البداية إجراء ترقيع لجلدها لتعويض الأنسجة المفقودة، لكن سرعان ما تلاشت، كما قدموا لها الأطراف الصناعية، لكن المريضة كافحت لإبقائها في مكانها، في هذه المرحلة، اقترح الجراحان الدكتورة أغنيس دوبريت بوريس والدكتور بنجامين فاليري أن يحاولوا إعادة زراعة الأنف، قاموا بزرع الجهاز على الساعد لأن الجلد هنا أرق بكثير، مثل الجلد الموجود في الوجه.

كان على المريض زيارة المستشفى بشكل متكرر بينما كان الجلد ينمو للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد ولم يكن هناك أي ضرر، بعد شهرين قرروا أنها نمت بما يكفي لتحريكها إلى أنفها، بمجرد وضعه في مكانه، استخدم العلماء مجهرًا لربط الأوعية الدموية في الجهاز بتلك الموجودة في الوجه، ولتعويض الجلد المفقود على الساعد، أخذوا طعمًا من فخذيها.

أمضت المريضة 10 أيام في المستشفى بعد العملية وتم إعطاؤها المضادات الحيوية - لكنها كانت ناجحة.

وقالت: "إنها غرسة مصممة خصيصًا من مادة بيولوجية ، والتي كانت أساسًا سقالات يستعمرها جسم المريض"، لم يكن هناك حل في عمليات إعادة بناء مثل هذه الأجزاء الكبيرة من الوجه، مع هذا الجهاز، نأمل أن نتمكن من تقديم نتيجة مرضية في عمليتين.

لا يشعر المريض حاليًا بأي شعور في الزرع ، والذي وصفه الأطباء بأنه عملية إعادة بناء جمالية واجتماعية، واقترحوا أنه ستكون هناك حاجة لعملية ثالثة لاستعادة هذه الأحاسيس.