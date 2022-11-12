شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح للتعامل مع نوبات الغضب عند طفلك بطريقة هادئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نوبات الغضب شائعة جدًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 3 سنوات، وتحدث كطريقة للطفل لإظهار مشاعره ، ويمكن أن تظهر من خلال الصراخ والضرب وحتى حبس أنفاسه، وهذا لأن الأطفال في هذا العمر ليس لديهم القدرة على التعبير عن إحباطهم بالكلمات ، ومن أيدي والديهم معالجة المشكلة وجعل الطفل يشعر بالأمان والهدوء
وهناك بعض النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع “brightside.”، ومنها:- دعهم يخرجون:إن محاولة إنهاء نوبة الغضب بشكل أسرع بطرق غير مجدية ، مثل الصراخ في وجه الطفل ، ليست فعالة، و من الأفضل الجلوس والسماح للطفل بالصراخ والبكاء والسماح للأشياء بالهدوء من تلقاء نفسها، و بمجرد أن ينتهي الطفل من نوبة غضبه ، سيبدأ في الشعور بتحسن كبير وسيكون لكلماتك معنى أكبر، و يمكنك أيضًا الشعور بالهدوء والقدرة على إجراء مناقشة أكثر إنتاجية مع طفلك حول مشاعره وما الذي أزعجه. -قم بإخراجهم من الموقف إذا أصبحوا عدوانيين:يختلف الصراخ والبكاء والضرب بأقدامهم على الأرض كثيرًا عن العدوانية ، حيث يمكنهم البدء في الضرب أو العض أو رمي الأشياء، ولهذا النوع من السلوك ، يمكنك على الفور إخراج الطفل من الموقف ونقله إلى مكان هادئ إذا كنت في مكان عام، وإذا كنت في المنزل ، يمكنك الاقتراب من طفلك والتوضيح بنبرة حازمة وليست غاضبة أنه ليس من المقبول أن تصبح عدوانيًا، و يمكن أن يكونوا غاضبين منك كما يريدون ، لكن ممارسة الرياضة أمر غير مقبول تمامًا. - اجذب انتباههم بشيء آخر:عادة ما يكون لدى الأطفال فترات انتباه قصيرة جدًا ، مما يعني أن ما يزعجهم الآن يمكن نسيانه في بضع ثوانٍ، و لذا ، إذا كانوا ينشئون مشهدًا في متجر لأنهم يريدونك أن تشتري لهم شيئًا ما ، فيمكنك تشتيت انتباههم بشيء آخر، و يمكنك إما أن تمنحهم شيئًا أو لعبة تعلم أنهم سيحبونها ، أو يمكنك أن تظهر لهم شيئًا في المتجر قد يثير اهتمامهم، ومن الأفضل عدم إجراء مقارنات بين طفلك والأطفال الآخرين في حالة الهدوء في ذلك الوقت. -اطلب منهم الجلوس في مكان هادئ:هذه طريقة يتبعها العديد من المدرسين في مرحلة ما قبل المدرسة ، حيث يكون لديهم مكان "للاسترخاء"، ويمكن أن يكون ركنًا لطيفًا ودافئًا من منزلك مع وسائد ناعمة على الأرض ، وكتب ، وألعاب ، وأشياء مسلية أخرى ملقاة حولها. عندما يكون طفلك منزعجًا أو غاضبًا ، يمكنك تشجيعه على الجلوس في تلك الزاوية وإلهاء نفسه بنشاط ما، إذا كانوا يحبون الرسم ، على سبيل المثال ، يمكنك الاحتفاظ بمفكرة بها بعض الألوان في تلك المساحة ، حتى يصبحوا هادئين بشكل أسرع.