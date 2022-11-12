للأمهات.. نصائح للتعامل مع نوبات الغضب عند طفلك بطريقة هادئة

القاهرة - سامية سيد - نوبات الغضب شائعة جدًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 3 سنوات، وتحدث كطريقة للطفل لإظهار مشاعره ، ويمكن أن تظهر من خلال الصراخ والضرب وحتى حبس أنفاسه، وهذا لأن الأطفال في هذا العمر ليس لديهم القدرة على التعبير عن إحباطهم بالكلمات ، ومن أيدي والديهم معالجة المشكلة وجعل الطفل يشعر بالأمان والهدوء

وهناك بعض النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع “brightside.”، ومنها: