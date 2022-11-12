شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات جديدة حول الإنسان صدمنا بها العلماء.. أبرزها الاستيقاظ أكثر من 100 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم العديد من الخبراء في البلدان المختلفة بخلق اكتشافات يمكن أن تذهلنا حتى النخاع في مدى دهشة كوكبنا وأجسادنا، ووفقًا للأبحاث ، يتم نشر حوالي 2.5 مليون اكتشاف علمي جديد كل عام، و إنهم لا يتوقفون أبدًا عن فتح أعيننا ومساعدتنا في النظر إلى الصورة الأكبر ، من اكتشاف كواكب جديدة إلى تعلم آخر الأخبار حول تشريحنا، وقدم موقع “brightside.” قائمة بالاكتشافات العلمية التي تركتنا في حالة من الرهبة من أنفسنا ومحيطنا ، ومنها: