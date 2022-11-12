شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات جديدة حول الإنسان صدمنا بها العلماء.. أبرزها الاستيقاظ أكثر من 100 مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقوم العديد من الخبراء في البلدان المختلفة بخلق اكتشافات يمكن أن تذهلنا حتى النخاع في مدى دهشة كوكبنا وأجسادنا، ووفقًا للأبحاث ، يتم نشر حوالي 2.5 مليون اكتشاف علمي جديد كل عام، و إنهم لا يتوقفون أبدًا عن فتح أعيننا ومساعدتنا في النظر إلى الصورة الأكبر ، من اكتشاف كواكب جديدة إلى تعلم آخر الأخبار حول تشريحنا، وقدم موقع “brightside.” قائمة بالاكتشافات العلمية التي تركتنا في حالة من الرهبة من أنفسنا ومحيطنا ، ومنها:-نستيقظ أكثر من 100 مرة طوال الليل:إذا كنت تعتقد أن النوم طوال الليل أمر عادي ومعتاد ، فقد تشعر بالمفاجأة، وأظهرت دراسة أننا نستيقظ أكثر من 100 مرة أثناء الليل، وهذا لأن الناقل العصبي في أجسامنا مرتبط بالأدرينالين ، وهو ما يجعلنا نستيقظ مرات عديدة، وهذا شيء جيد ، لأنه يعني أننا نحصل على نوم أفضل، و الاستيقاظ القصير يعيد ضبط أدمغتنا ، مما يؤدي إلى ذاكرة أفضل عندما نعود إلى النوم. -يمكن للعلماء الآن إنتاج تساقط الثلوج من السحب:اكتشف العلماء كيفية استخدام طرق معينة لإنتاج تساقط الثلوج القادمة من السحب، ويسمى هذا بالبذر السحابي ، مما يعني أنهم يضعون أنواعًا مختلفة من المواد في السحب لتكوين المطر والثلج وحتى الجليد، وأكدوا أنه كان ناجحًا ، وفي بعض الأماكن ، زاد تساقط الثلوج بالفعل، وليس هذا فقط ، ولكن هؤلاء الخبراء تمكنوا من تحقيق تساقط ثلوج جديد في الأماكن التي لم يكن هناك ثلوج على الإطلاق - لمدة 67 دقيقة تقريبًا. -الكلاب تدرك نفسها بنفسها:ربما سمعت عن مقولة الفيلسوف الشهير رينيه ديكارت "أعتقد ، إذن أنا موجود" - لكن اقتباسه يشير إلى البشر فقط، وتمتلك الكلاب أيضًا القدرة على تنظيم تصرفات أصحابها (أو أي شخص آخر) من خلال معرفة وجود أجسادهم، ولديهم طريقة مماثلة في التفكير ، مساوية لطفل صغير ، مما يعني أنهم يعرفون أن أجسادهم هناك وتتحرك. ونظرًا لأن هذا صحيح ، فقد يكون للكلاب طريقة تفكير عقلي أكثر تعقيدًا ، مثل فهم أن كل فعل له نتيجة. -يحدث العطس بسبب عدة أشياء:يساعد العطس في الحفاظ على أجسامنا آمنة ، وهو عامل مهم في الحفاظ على صحة جهاز المناعة لدينا، بشكل عام ، عندما نعطس ، قد يكون ذلك بسبب الحساسية من شيء ما أو لأننا أصيبنا بنزلة برد، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تسبب العطس ، مثل ما بعد التمرين، و عندما نمارس الرياضة ، نفرط في التنفس ، وهذا يسبب جفاف أنفنا وفمنا - مما يجعلنا نعطس. كما أن نتف حواجبك يمكن أن يجعلك تعطس لأننا نضع أحد الأعصاب على وجهنا في العمل.