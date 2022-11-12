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اكتشافات جديدة حول الإنسان صدمنا بها العلماء.. أبرزها الاستيقاظ أكثر من 100 مرة

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القاهرة - سامية سيد - يقوم العديد من الخبراء في البلدان المختلفة  بخلق اكتشافات يمكن أن تذهلنا حتى النخاع في مدى دهشة كوكبنا وأجسادنا، ووفقًا  للأبحاث ، يتم نشر حوالي 2.5 مليون اكتشاف علمي جديد كل عام، و إنهم لا يتوقفون أبدًا عن فتح أعيننا ومساعدتنا في النظر إلى الصورة الأكبر ، من اكتشاف كواكب جديدة إلى تعلم آخر الأخبار حول تشريحنا، وقدم موقع “brightside.” قائمة بالاكتشافات العلمية التي تركتنا في حالة من الرهبة من أنفسنا ومحيطنا ، ومنها: 

-نستيقظ أكثر من 100 مرة طوال الليل:إذا كنت تعتقد أن النوم طوال الليل أمر عادي ومعتاد ، فقد تشعر بالمفاجأة، وأظهرت دراسة أننا  نستيقظ أكثر من 100 مرة أثناء الليل، وهذا لأن الناقل العصبي في أجسامنا مرتبط بالأدرينالين ، وهو ما يجعلنا نستيقظ مرات عديدة، وهذا شيء جيد ، لأنه يعني أننا نحصل على نوم أفضل، و الاستيقاظ القصير يعيد ضبط أدمغتنا ، مما يؤدي إلى ذاكرة أفضل عندما نعود إلى النوم. -يمكن للعلماء الآن إنتاج تساقط الثلوج من السحب:اكتشف العلماء كيفية استخدام طرق معينة لإنتاج تساقط الثلوج القادمة من السحب، ويسمى هذا بالبذر السحابي ، مما يعني أنهم يضعون أنواعًا مختلفة من المواد في السحب لتكوين المطر والثلج وحتى الجليد، وأكدوا أنه كان ناجحًا ، وفي بعض الأماكن ، زاد تساقط الثلوج بالفعل، وليس هذا فقط ، ولكن هؤلاء الخبراء تمكنوا من تحقيق تساقط ثلوج جديد في الأماكن التي لم يكن هناك ثلوج على الإطلاق - لمدة 67 دقيقة تقريبًا. -الكلاب تدرك نفسها بنفسها:ربما سمعت عن مقولة الفيلسوف الشهير رينيه ديكارت "أعتقد ، إذن أنا موجود"  - لكن اقتباسه يشير إلى البشر فقط، وتمتلك الكلاب أيضًا القدرة على تنظيم تصرفات أصحابها (أو أي شخص آخر) من خلال معرفة وجود أجسادهم، ولديهم  طريقة مماثلة في التفكير ، مساوية لطفل صغير ، مما يعني أنهم يعرفون أن أجسادهم هناك وتتحرك. ونظرًا لأن هذا صحيح ، فقد يكون للكلاب طريقة تفكير عقلي أكثر تعقيدًا ، مثل فهم أن كل فعل له نتيجة. -يحدث العطس بسبب عدة أشياء:يساعد العطس في الحفاظ على أجسامنا آمنة ، وهو عامل مهم في الحفاظ على صحة جهاز المناعة لدينا،  بشكل عام ، عندما  نعطس ، قد يكون ذلك بسبب الحساسية من شيء ما أو لأننا أصيبنا بنزلة برد، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تسبب العطس ، مثل ما بعد التمرين، و عندما نمارس ، نفرط في التنفس ، وهذا يسبب جفاف أنفنا وفمنا - مما يجعلنا نعطس. كما أن نتف حواجبك يمكن أن يجعلك تعطس لأننا نضع أحد الأعصاب على وجهنا في العمل.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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