شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكملات مهمة لصحتك ..أبرزها أوميجا 3 وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم التوازن الغذائي يمكن أن يؤدى للإضرار بصحتك مما يتسبب في نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف الغذائية والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يمكن أن تساعدك بعض المكملات الغذائية على الاقتراب من تحقيق أهدافك الغذائية، وتعزيز وظائف الجسم، وتحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بأمراض تغير حياتك، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

4 مكملات يجب أن تفكر في تناولها1. أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون متعددة غير مشبعة توجد أساسًا في المأكولات البحرية والمكسرات والبذور والزيوت. الأنواع الأكثر شيوعًا هي حمض eicosapentaenoic (EPA) وحمض alpha-linolenic (ALA) وحمض docosahexaenoic (DHA). لقد احتلوا المرتبة الأولى في القائمة لأن دهون أوميجا 3 ضرورية لصحة القلب والدماغ والبصر، لا يمكن لجسمك أن يصنعها ، لذا فإن الاعتماد على الأطعمة والمكملات الغنية بالأوميجا 3 طريقة جيدة للتأكد من أنك تلبي احتياجاتك.

2. فيتامين د

يلعب فيتامين د ، المعروف بفيتامين "أشعة الشمس" ، دورًا كبيرًا في الحفاظ على عظامك وأسنانك وعضلاتك وأعصابك وجهاز المناعة في أعلى شكل، قد تترافق المستويات المنخفضة مع مجموعة من الحالات مثل الاكتئاب والسكري وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية والسرطان، نظرًا لأن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل عام ، يتوفر فيتامين د في حليب البقر وصفار البيض والمشروم والأسماك والحبوب المدعمة والحليب النباتي المدعم واللبن وعصير البرتقال المدعم.

3. البروبيوتيك

الجهاز الهضمي هو موطن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات ، والكثير منها يفيد صحتنا بالفعل، عندما يكون هناك خلل في البكتيريا النافعة والسيئة في أمعائك ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والمرض، الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والبن الرائب هي مصادر للبروبيوتيك وتساعد على جلب البكتيريا الصحية إلى الأمعاء، تشير الأبحاث إلى أن البروبيوتيك قد يعزز صحة القلب والعقلية والجهاز الهضمي والمناعة .

من الأفضل تناول بعض البروبيوتيك على معدة فارغة ، بينما قد يعمل البعض الآخر بشكل أفضل مع الوجبة. اتبع تعليمات العبوة الخاصة بالعلامة التجارية التي يوصي بها طبيبك.

4. الكركم

لقرون ، استخدم جذر الكركم على نطاق واسع في عدة أنواع من المأكولات والأدوية، يتم الترويج له لفوائده الصحية من مركباته النشطة، أفضل سر محتفظ به هو الكركمين ، وهو الكركم الأكثر أهمية الذي يمتلكه الكركم، لقد وجدت الدراسات أن الكركمين يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي عن طريق التقاط المواد الضارة في الجسم والتي تسمى الجذور الحرة ، مما يمنع الالتهاب، الإجهاد التأكسدي هو جزء طبيعي من عمل الجسم ليعمل ، ولكن إذا خرج عن نطاق السيطرة ، فإنه يمكن أن يلحق الضرر بصحتك، تناول الكركم أثناء تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون حتى يتمكن جسمك من امتصاصه بشكل أفضل.