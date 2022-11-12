شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طرق علاج حرقة المعدة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرقة المعدة من المشاكل الشائعة أثناء فترة الحمل، ويمكن علاجها بطرق بسيطة دون الحاجة إلى الأدوية، فى هذا التقرير نتعرف على أكثر الطرق الأكثر أمانًا وأفضلها لعلاج حرقة المعدة أثناء الحمل، بحسب موقع "Health". طرق علاج حرقة المعدة أثناء الحمل 1- شرب اللبن الرايب والزبادي، البروبيوتيك وقوامه المهدئ يجعل الزبادي خيارًا رائعًا لعلاج الحموضة المعوية أو تقليلها.

2- اشرب الحليب مع العسل وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية، فإن ملعقة كبيرة من العسل ممزوجة في كوب من الحليب الدافئ قد تكون فقط ما تحتاجه لتحييد الحمض الذي يسبب حرقة المعدة.

3- وجبة خفيفة على اللوز قد يؤدي تناول حفنة من اللوز إلى تخفيف حرقة المعدة لأن هذه المكسرات تحتوي على مستوى حموضة أقل من غيرها.

4- تناول الأناناس أو البابايا بالنسبة لبعض النساء ، تساعد الإنزيمات الهضمية الموجودة في الأناناس والبابايا في تخفيف الأعراض يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة بعد وجبات الطعام على الهضم، ويقلل من فرص الإصابة بالحموضة المعوية.

5- القليل من الزنجبيل فهو علاج جيد لاضطراب المعدة من بين الفوائد العديدة للزنجبيل ، يمكن أن يقلل الالتهاب ويمنع حمض المعدة من الوصول إلى المريء.

6- امضغي علكة خالية من السكر، طريقة أخرى فعالة لتهدئة حرقة المعدة هي مضغ العلكة الخالية من السكر. وجدت إحدى الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة بعد الوجبة يمكن أن يقلل من ارتداد الحمض. منع حرقة المعدة أثناء الحمل الحمل بحد ذاته سبب رئيسي للحموضة المعوية نظرًا لأن رحمك المتنامي يضغط على معدتك، فإن هذا يدفع حمض المعدة إلى أعلى الحلق، تلك الهرمونات تميل إلى إرخاء الصمام بين المعدة والمريء ، مما يسهل على الحمض أن يشق طريقه إلى الأعلى.

على الرغم من أنه لا يوجد ما يمكنك فعله لوقف هذا تمامًا ، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد في منع اشتعال حرقة المعدة أثناء الحمل:

-تجنب النوم بعد الأكل:قد يكون من المغري أن تأخذ قيلولة بعد الوجبة ، ولكن إذا كنت ترغب في منع حرقة المعدة ، فلا تستلقي بعد الأكل، ضع في اعتبارك القيلولة في كرسي بدلاً من ذلك. -لا تأكلى قبل النوم مباشرة:بالإضافة إلى دعم نفسك في الليل، حاولي ألا تأكل أي شيء في غضون ثلاث ساعات قبل النوم. - تجنبى الأطعمة الحارة أو الحمضية أو المقلية:لن يساعد ذلك في منع حرقة المعدة فحسب ، بل يساعد اتخاذ المزيد من الخيارات المغذية في ضمان حصول طفلك على الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة في الرحم.

-تناولى وجبات صغيرة ولكن بشكل متكرر. -تناولى الطعام ببطءيزيد تناول الطعام بسرعة من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي.

-ارتدِى ملابس فضفاضةالملابس الضيقة ليست أفضل صديق لمعدتك عندما تحاولين منع حرقة المعدة - خاصة أثناء الحمل.