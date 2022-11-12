شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم علاج التهاب الجلد الدهني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجلد الدهني هو شكل من أشكال التهاب الجلد الذي يحدث عادةً على فروة الرأس أو الوجه، أو حول المناطق التي تنتج بشكل طبيعي مادة دهنية تعرف باسم الزهم.وحسب ما ذكره موقع healthdirect يسمى التهاب الجلد الدهني أيضًا بالإكزيما الدهنية، ويمكن أن يؤدي إلى قشرة الرأس .





ما الذي يسبب التهاب الجلد الدهني؟قد يكون سبب التهاب الجلد الدهني هو رد فعل مناعي لفطر مجهري يسمى الملاسيزية.

عادةً ما توجد الملاسيزية على الجلد السليم ، حول المناطق التي يتم فيها إنتاج الزيت ، لكن بعض الأشخاص يصابون برد فعل مناعي تجاه الملاسيزية لأسباب لا تزال غير معروفة إنه ليس معديًا ، ولا يعد علامة على سوء النظافة.

يشبه التهاب الجلد الدهني بقعًا من الجلد الدهني أو المتقشر قد تظهر تقرحات صفراء متقشرة على فروة الرأس.





كيف يتم علاج التهاب الجلد الدهني؟عند الرضع، عادةً ما يتضح التهاب الجلد الدهني وقلنسوة المهد بشكل طبيعي في غضون 6 إلى 12 شهرًا ، ولكن التهاب الجلد الدهني الذي يظهر خلال فترة المراهقة أو البلوغ يمكن أن يكون حالة طويلة الأمد ، والتي قد تتفاقم من وقت لآخر.

غالبًا ما يمكن السيطرة على التهاب الجلد الدهني بشكل فعال في المنزل باستخدام العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، بما في ذلك الشامبو المضاد للقشرة عندما تتأثر فروة الرأس. يمكن إزالة القروح الصفراء المتقشرة التي توجد غالبًا على الأطفال المصابين بقلنسوة المهد ، عن طريق تليينها بشامبو الأطفال أو زيت الأطفال والماء الدافئ ، ثم مسحها برفق باستخدام قطعة قطن أو فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش، و في بعض الأحيان يمكن أن يصاب الجلد الموجود أسفل غطاء المهد، إذا لم تتحسن حالة قلنسوة المهد أو لم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فتحدث إلى طبيبك .

بالنسبة لمناطق أخرى ، قد تخفف الكريمات المضادة للفطريات أو الكورتيكوستيرويد الأعراض، و قد يساعد أيضًا تقشير الجسم أو غسول الوجه المحتوي على حمض الساليسيليك في إزالة الجلد المتقشر، وقد يلزم استخدام العلاجات بشكل متكرر في البداية ، ثم في بعض الأحيان عند ظهور الأعراض مرة أخرى.

اطلب المساعدة إذا استمرت الأعراض ، أو إذا واجهت زيادة مفاجئة في شدة الأعراض ، أو زيادة الانزعاج ، أو إذا كانت حالتك تسبب القلق أو الإحراج ، أو إذا كانت تتعارض مع روتينك اليومي.