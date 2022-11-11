شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى النقرس.. طرق طبيعية للوقاية من نوبات الألم وخفض حمض اليوريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة النقرس وتنكس المفاصل المرتبط بالنقرس، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق للوقاية من النقرس، بما في ذلك الأطعمة التي يجب تجنبها، بحسب موقع " arthritis".

الوقاية من نوبات الألم لمرضى النقرسيمكن أن يساعد الجمع بين واحدة أو أكثر من هذه الاستراتيجيات في منع تراكم حمض اليوريك الذي يؤدي إلى نوبة النقرس. 1-اشرب الكثير من الماءيساعد زيادة تناول الماء في الحفاظ على صحة الكلى ومساعدتها على طرد حمض اليوريك من الجسم.

2- فقدان الوزن الزائد أو الحفاظ على وزن صحييساعد الحصول على وزن صحي والحفاظ عليه من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية في تقليل خطر الإصابة بالنقرس.

وتشير الدلائل البحثية إلى أن فقدان الوزن المفاجئ والمذهل ، على سبيل المثال بعد جراحة السمنة، قد يزيد من احتمالية حدوث نوبة النقرس على المدى القصير لكن على المدى الطويل، يعتبر فقدان الوزن الزائد وسيلة فعالة لتقليل المخاطر.

3- عالج انقطاع النفس النومي تشير بعض الأدلة إلى أن علاج انقطاع النفس النومي قد يؤثر بشكل كبير على تكرار نوبات النقرس يشمل العلاج عادةً استخدام آلة C-Pap أو أي جهاز علاج آخر مصمم لزيادة تناول الأكسجين أثناء النوم قد تؤدي زيادة تناول الأكسجين إلى تقليل إنتاج حمض اليوريك وتقليل خطر الإصابة بنوبة النقرس.

تشمل الأهداف الأساسية لعلاج انقطاع النفس النومي تحسين جودة النوم وصحة القلب.

4- تجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب النقرسيمكن للأشخاص المعرضين للإصابة بالنقرس منع تراكم حمض اليوريك في مجرى الدم عن طريق تجنب بعض الأطعمة ، بما في ذلك المأكولات البحرية واللحوم الحمراء واللحوم العضوية والمشروبات والأطعمة السكرية. 5- تجنب الأدوية التي تسبب النقرسترتبط بعض الأدوية، مثل مدرات البول ، بفرط حمض يوريك الدم. قد يسأل الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية ويعانون من النقرس الأطباء عن أدوية أو طرق علاجية أخرى قد تكون مناسبة. 6- تناول دواء النقرس الموصوف من الطبيبقد يصف الطبيب دواءً لتقليل كمية حمض اليوريك التي ينتجها الجسم، و يوصى عادةً باستخدام دواء خفض اليوريك للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا: 7- اتباع نظام غذائي للنقرسيمكن أن يؤدي تناول أطعمة ومشروبات معينة إلى رفع مستويات حمض الوريك في الدم والتسبب في حدوث نوبات النقرس. قد تساعد الأطعمة الأخرى في تقليل احتمالية حدوث نوبة النقرس.

يقدر الخبراء أن اتباع نظام غذائي مناسب للوقاية من النقرس يمكن أن يقلل من مستويات حمض اليوريك بنسبة تصل إلى 15٪.

الأطعمة التي قد تؤدي إلى نوبة النقرسيوصي الأطباء بتجنب أو الحد من استهلاك:

- الأطعمة والمشروبات السكرية ، خاصة تلك المصنوعة من شراب الذرة عالي الفركتو ، مثل المشروبات الغازية

- اللحوم ، وخاصة الكبد

- المأكولات البحرية ، وخاصة الرنجة