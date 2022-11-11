شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك حال تلوث الهواء الشديد؟ التدخين يفاقم الأضرار الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب تلوث الهواء العديد من المخاطر الصحية المتعلقة بالجهاز التنفسي والتهاب الحلق والتهاب العيون .وبالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر والمنعقد حاليا بشرم الشيخ، نعرض أبرز النصائح التي يمكن من خلالها حماية نفسك من التلوث الشديد حسب موقع " healthline".

ما الذي يمكنك فعله لتنقذ نفسك من تلوث الهواء ابق في الداخل ما لم يكن ذلك ضروريًا:

تجنب الخروج ما لم يكن ذلك شيئًا مهمًا خاصة في حال وجود ضباب دخانى، توقف مؤقتًا عن المشاركة في الأنشطة الخارجية مثل الرياضة وزيارة المنتزهات والقيام بنزهة في الصباح أو في المساء.

ارتدِ قناع N95 أثناء الخروج:

اجعلها عادة، لا تخرج من المنزل بدون قناع N95 وارتدائه في جميع الأوقات ، فلن توفر أقنعة القماش حماية كافية من الملوثات الدقيقة في الهواء.

حماية عينيك أيضا:

بينما تلوث الهواء يؤثر بشكل كبير على الرئتين والجهاز التنفسي ، كما أنه يؤثر على العينين، يشكو كثير من الناس من التهاب وحكة واحمرار وانتفاخ في العين بسبب رداءة نوعية الهواء، لذلك عند الخروج ، ارتدِ نظارات شمسية ذات تغطية كاملة.

اغسل عينيك بالماء العادي على فترات منتظمة، لا تفركهم، استخدم قطرات مرطبة للعين موصوفة من قبل أخصائي العيون، في حالة حدوث أي إزعاج ، استشر الطبيب على الفور ولا تتناول العلاج الذاتي.

زراعة نباتات داخلية تنقية الهواء:

يمكن للنباتات أن تساعد في تحسين كل من الهواء الداخلي والخارجي، لذلك، قم بزراعة نباتات المنزل التي تعمل بشكل طبيعي أجهزة تنقية الهواء مثل نبات اللبلاب

الإقلاع عن التدخين:

مؤشر جودة الهواء الحالي خطير بالفعل ويمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة في الجهاز التنفسي، والتدخين لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، فهو لا يضر فقط الشخص الذي يدخن ولكن أيضًا من حوله كما أنه يؤدي إلى تفاقم مؤشر AQI الداخلي.

طوّر عادات صحية:

تناول طعامًا صحيًا ، ونم جيدًا ، وقم بتمارين رياضية أو اليوجا في الأماكن المغلقة. تؤدي التغذية الجيدة والنوم إلى تحسين الصحة العامة وتقليل تأثير المخاطر المرتبطة بالتلوث.

ابق على اطلاع:

استخدم تطبيقات وابق على اطلاع على مستويات التلوث من حولك، اتخذ إجراءات مثل ما إذا كنت تريد الخروج وفقًا لذلك أم لا.

قم بالتبديل إلى المستلزمات المنزلية الطبيعية غير السامة:

قم بالتبديل إلى المنظفات الطبيعية وطاردات البعوض حيث تؤدي المنتجات الكيميائية إلى تفاقم AQI الداخلي، استخدم زيت الليمون أو الأوكالبتوس أو زيت اللافندر أو القرفة كطارد طبيعي للبعوض، يمكن أن تضر الملفات والسوائل الكيميائية إذا تم استخدامها لفترة طويلة، لأغراض التنظيف أيضًا ، يمكن استخدام منتجات التنظيف الطبيعية مثل الليمون وصودا الخبز أو شراء منتجات عضوية وطبيعية معتمدة.

استخدام أجهزة تنقية الهواء:

الملاذ الأخير ، إذا انخفض مؤشر جودة الهواء فجأة إلى فئة شديدة أو شديدة زائد ، فإن أفضل ما يمكن فعله هو الاستثمار في جهاز تنقية هواء عالي الجودة إذا أمكن والبقاء في الداخل.