شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعامل مع السخونية عند الأطفال في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، ويمتلك الجسم عدة طرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، تشمل الأعضاء المشاركة في المساعدة في تنظيم درجة الحرارة الدماغ والجلد والعضلات والأوعية الدموية، في هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع السخونية عند الأطفال في المنزل، بحسب موقع " stanfordchildrens".

يستجيب الجسم للتغيرات في درجة الحرارة من خلال:

- زيادة أو تقليل إفراز العرق

- تحريك الدم بعيدًا عن سطح الجلد أو بالقرب منه

- التخلص من الماء في الجسم أو التمسك به

- البحث عن بيئة أكثر برودة أو دفئًا

ما هي فوائد الحمى؟الحمى ليست مرضا إنه عرض أو علامة على أن جسمك يقاوم مرضًا أو عدوى، حيث تحفز الحمى دفاعات الجسم ، وترسل خلايا الدم البيضاء وغيرها من الخلايا "المقاتلة" لمحاربة وتدمير سبب العدوى.

ما هي الأعراض التي قد يصاب بها طفلك مع السخونية؟إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة مئوية قد تشمل الأعراض ما يلي:

- قد لا يكون طفلك نشيطًا كالمعتاد.

- قد يبدو طفلك أقل جوعًا وعطشًا.

- قد يشعر طفلك بالدفء أو السخونة.

طرق لخفض السخونية لدى الأطفال- أعطى طفلك دواء مضادا للحمى.

- لا تعطي طفلك الأسبرين وقد تم ربطه بمرض خطير يمكن أن يؤدي إلى الوفاة يسمى متلازمة راي.

- ألبسى طفلك ملابس خفيفة الملابس الزائدة تحبس حرارة الجسم وتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

- شجعى طفلك على شرب الكثير من السوائل، مثل الماء أو العصائر.

- امنحى طفلك حمامًا فاترًا لا تسمحى لطفلك أن يرتجف من الماء البارد يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم.