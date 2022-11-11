هذه الصابونة ستساعدك على التخلص من دهون الجسم

بيروت - نادين محمد - تحلم كل امرأة بالحصول على جسم ممشوق خال من الدهون العنيدة، إلا أن أموراً كثيرة تخرج عن سيطرتك في أحيان كثيرة، فيزيد وزنك بشكل كبير وتتكدس الدهون في جسمك، فلا تعودي تستطيعين التخلص منها بسهولة. لكن، هل فكرت يوماً أنه بإمكانك تحضير صابونة في المنزل طبيعية مئة في المئة، ستساعدك في الحصول على قوام ممشوق وجسم خال من الدهون والكيلوغرامات الزائدة؟ في ما يلي، سنقدم إليك طريقة سهلة لصنع هذه الصابونة والاستفادة من خصائصها.

المكونات

صابونة جليسرين.

ملعقتان من الزنجبيل المطحون.

ملعقتان من القهوة التركية.

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ملعقة من دقيق الشوفان.

ملعقة من مسحوق القرنفل.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.



مقدار فنجان من زيت الزيتون الطبيعي.

مقدار فنجان من ماء الورد.

طريقة التحضير

أولاً، ابرشي صابونة الجليسرين وضعيها في وعاء مناسب. من ثم، أضيفي إليها ماء الورد وحركي المزيج جيداً وضعيه جانباً لمدة ليلة كاملة حتى ذوبان الصابون بشكل كلي. وفي صباح اليوم التالي، أضيفي الى الصابون وماء الورد جميع المكونات الباقية وحركيها جيداً، ومن ثم ضعيها في إناء على النار. وحين يبدأ المزيج بالغليان، ارفعيه عن النار وصبيه في قوالب مخصصة للصابون. بعدها، ضعي قوالب الصابون في مكان بارد وجاف حتى تتجمد بشكل كامل وتصبح جاهزة للاستخدم.

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كيفية الاستعمال



قومي يومياً، بتدليك جسمك بهذه الصابونة، مع التشديد على المناطق التي تتراكم فيها الدهون، ومع المواظبة على استعمال هذه الصابونة ستنحتين جسمك وتفتتين الدهون الموجودة فيه.