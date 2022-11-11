5 فوائد غير متوقعة للرجيم النباتى

بيروت - نادين محمد - النظام الغذائي النباتي شائع بشكل متزايد؛ فهو يركز على تناول الأطعمة النباتية ويسمح باستهلاك اللحوم في بعض الأحيان بكميات معتدلة.

إليك ما هو النظام الغذائي النباتي والأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها الذي يعتمد على تناول المنتجات الحيوانية.

يركز النظام الغذائي على استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مع الاستمتاع باللحوم باعتدال.

يعتمد النظام الغذائي النباتي على تناول المزيد من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، والحد من إضافة السكر والحلويات.

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1. يساعد على فقدان الوزن

وجدت دراسة بحثية، أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، ويعتمدون على تناول النظام الغذائي النباتي أظهروا تحسناً كبيراً في فقدان الوزن.

ذكرت دراسة أخرى عام 2015 أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي حافظن على نظام غذائي شبه نباتي لأكثر من 20 عاماً كان وزنهن أقل.

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2. يتحكم في مستويات ضغط الدم

يمكن أن يساعد النظام الغذائي النباتي على استقرار مستويات ضغط الدم لديك. أشارت دراسة نشرت عام 2020 في المجلة البريطانية للتغذية؛ إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يخفض مستويات ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم.

3. يقلل من مخاطر مرض السكري

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أظهرت دراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث اللواتي اتبعن نظاماً غذائياً شبه نباتي لفترة طويلة؛ كان لديهن مستويات جلوكوز وأنسولين منخفضة بشكل ملحوظ.

4. محاربة السرطان

زيادة استهلاك الفاكهة والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور تمنع الإصابة بالسرطان.

أظهرت دراسة نُشرت في دورية الباطني أن دراسة مدتها 7 سنوات على حالات سرطان القولون لدى 78000 شخص؛ وجدت أن شبه النباتيين كانوا أقل عرضة بنسبة 8 في المائة للإصابة بسرطان القولون مقارنة مع غير النباتيين.

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5. يعالج مرض التهاب الأمعاء

ذكرت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي شبه نباتي؛ فعالٌ في منع انتكاس الأعراض لدى مرضى القولون العصبي.

خلصت دراسة بحثية أخرى إلى أن زيادة تناول الألياف الغذائية من خلال نظام غذائي شبه نباتي يمكن أن يستخدم كعلاج داعم لمرضى داء كرون.

بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تتبعه، يجب أن تكون التمارين جزءاً من روتينك اليومي.

يجب ممارسة التمرينات خمسة أيام في الأسبوع.

ملاحظة: قبل تجربة النظام الغذائي النباتي، من المهم أن نستشير اختصاصي التغذية؛ لفهم ما إذا كان النظام الغذائي مناسباً أم لا.

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نموذج للنظام الغذائي النباتي ليوم واحد

الإفطار:

توست وبيضة + طبق من الشوفان.

الغداء:

طبق دجاج أو حمص، كرنب مقطع أو طماطم ومكعبات بطاطس مشوية.

وجبة خفيفة: تفاح

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العشاء.

ثمرة من الأفوكادو



