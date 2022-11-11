افضل 5 فواكه تساعد على فقدان الوزن بسهولة

بيروت - نادين محمد - أفضل طريقة لفقدان الوزن هي الحفاظ على توازن العناصر الغذائية في الجسم عن طريق تناول الفاكهة الغنية بالألياف. فهي لا تساعد فقط في إدارة الوزن، ولكنها توفر أيضًا العناصر الغذائية الحيوية التي تساعد على إنقاص الوزن بسهولة.

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الجريب فروت

الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية الحيوية. ويساعد في تقليل الوزن لغناه بإنزيم AMP في عملية التمثيل الغذائي ويستخدم الدهون المخزنة والسكر لإنتاج الطاقة في الجسم.

الألياف الغذائية في الجريب فروت (100 جم): 1.1 جم .





التفاح

التفاح هو مصدر رئيسي للألياف الغذائية والبوليفينول. يساعد بشكل كبير في تقليل دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الفاكهة أيضًا على الهضم.

الألياف الغذائية في التفاح (100 جم): 2.4 جم





المانجو

تعتبر المانجو من الوجبات الخفيفة الصحية التي تعزز الشبع. تحتوي على بيتا كاروتين، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تعتبر المانجو أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات C و B والليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن.

الألياف الغذائية في المانجو (100 جم): 1.6 جم

الفراولة

تقلل الفراولة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات والسمنة وضغط الدم بسبب وجود الألياف الغذائية والفلافونويدات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. قد تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة أيضًا في إدارة الوزن بسهولة.



الألياف الغذائية في الفراولة (100 جم): 2 جم



طريقة الاستخدام: ضعي الفراولة في وعاء الفاكهة. يمكنك أيضًا تناولها مع الزبادي اليوناني أو وضعها فوق الشوفان.





البرقوق

يحتوي البرقوق على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وسعرات حرارية منخفضة مما يجعله رائعًا للأفراد الذين يحاولون إنقاص الوزن. كما أن البرقوق مليء بالفيتامينات (أ ، ج) ومضادات الأكسدة.



الألياف الغذائية في البرقوق (100 جم): 1.4 جم



طريقة الاستخدام: أضف البرقوق إلى العصائر أو السلطات أو دقيق الشوفان.



