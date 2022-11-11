شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تبعدك عن شرب الشاى الساخن على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب المشروبات الدافئة أول شىء فى الصباح مفيد لعملية التمثيل الغذائى وحرق الدهون، لكن هذا لا ينطبق على جميع المشروبات، حيث إن شرب الشاى الساخن على معدة فارغة قد يكون ضاراً بصحتك، وفى هذا التقرير نتعرف على 3 أسباب تجعلك لا تشرب الشاى الساخن على معدة فارغة، بحسب موقع Health.

3 أسباب تجعلك لا تشرب الشاي الساخن على معدة فارغة 1. يهيج المعدة أظهرت دراسة نشرها تشاونج يانج، أستاذ البيولوجيا الكيميائية في جامعة روتجرز الأمريكية، أن الناس قد يعانون من تهيج المعدة بعد شرب الشاى على معدة فارغة.

وتشير الدراسة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المرىء والمعدة نتيجة شرب الشاى الساخن جدًا والذى لا يمكن تحمله لأن المعدة فارغة، كما أن مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة فى الشاى تؤدى إلى الحموضة. 2. الصداع 2. الصداع يشتكى الناس من الإصابة بالصداع إذا لم يشربوا الشاي بمجرد استيقاظهم لكن ماذا لو كان تناول الشاى هو السبب فى إصابتك بالصداع؟ في مجلة بحثية حول شرب الشاى، ذكرت الكاتبة كارولين إم ماثيوز أن الشاى يمكن أن يسبب الغثيان والصداع، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، حيث يمكن أن يحفز الجهاز العصبى المركزى، مثل الأرق أو الهياج أو الرعشة.

3. يمنع امتصاص المغذياتيمكن أن يؤدى وجود مادة البوليفينول مثل التانين والكافيين إلى تقليل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد من الطعام عند تناول الكثير من أكواب الشاى على معدة فارغة.