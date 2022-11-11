شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة ضارة للغاية بصحتك.. اعرف التأثيرات السلبية للسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة غير الصحية التي قد تضر بصحتك، ومعظم هذه الأطعمة لها قيمة غذائية قليلة بل يمكنها أيضًا أن تخلق تراكمًا سامًا يؤثر سلبًا على صحتك العامة، لذا فى هذا التقرير نتعرف على 8 أطعمة غير صحية ضارة للغاية بصحتك، بحسب موقع "Health".

أهم 8 أطعمة غير صحية ضارة للغاية بصحتك

السكر هو أحد أكبر أسباب مرض السكري والسمنة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يضع الكثير من الضغط على الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي، ويعرضك لخطر أكبر للإصابة بالأنفلونزا أو الزكام أو اختلال التوازن الهرموني أو حتى الاكتئاب ويجب أن تستهلكه دائمًا باعتدال.

2. المشروبات الغازية

تعد المشروبات الغازية من أكبر مصادر السكر والكافيين المضافين في النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا العنصر الغذائي عالي المعالجة إلى العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي والأمراض الالتهابية ويُنصح بشدة باستبدال هذه المشروبات ببدائل صحية مثل شاي الأعشاب وماء الليمون.

3. الكربوهيدرات المكررة

بينما تعتبر الكربوهيدرات جزءًا حيويًا من أي نظام غذائي متوازن، يجب على كل شخص أن يحاول تناول الأطعمة الكاملة وتجنب الحبوب المكررة.

يتم تكسير الكربوهيدرات المكررة، والتي توجد عادة في الأطعمة المصنعة مثل المعكرونة والخبز الأبيض والكعك ، بسرعة من قبل جسمك ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

جرب إضافة الكربوهيدرات الصحية إلى نظامك الغذائي مثل الشعير والأرز البني ودقيق الشوفان سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

4. رقائق البطاطس

الأطعمة المقلية في درجة حرارة عالية يمكن أن تشكل مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة معروفة علاوة على ذلك ، فإن رقائق البطاطس لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الدهون ولكنها مغلفة أيضًا بالكثير من الملح، مما يجعلها غنية بالصوديوم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في ضغط الدم والكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

6. المارجرين أو السمن الصناعي

المارجرين يستخدم للخبز والطبخ والتوابل في جميع أنحاء العالم في حين أنه محبوب على نطاق واسع ، إلا أنه يحتوي على دهون غير صحية. لا يمكن لجسمك معالجة هذه الدهون وهي ضارة للغاية. فهي تزيد الالتهاب وترفع مستوى الكوليسترول الضار وتضر بجدران الأوعية الدموية.

7. الدونتس

مصنوعة من الكربوهيدرات المكررة والسكر الأبيض، الدونتس ضار للغاية لكل من محيط الخصر لديك والصحة العامة فهي ليست مقلية فقط ولكنها محملة أيضًا بالدهون غير المشبعة، التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وتدمير الأوعية الدموية.

8- اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة غنية بالصوديوم والنترات ، وكلاهما ضار جدًا بصحتك. تشير الأبحاث إلى أن تناول هذه اللحوم يرتبط بزيادة التعرض للإصابة بسرطان القولون. علاوة على ذلك ، تتحول النترات إلى نترات عند هضمها ، والتي يمكن أن تزيد من تكوين النتروزامين ، وهو مادة كيميائية ضارة للغاية تسبب السرطان.