شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية أو مكملات ..5 طرق لتقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكي يعمل الجسم بشكل متناغم ويقاوم العدوى والأمراض الخطيرة، من الضروري وجود نظام مناعي صحي.،كما يستلزم استخدام اللقاحات التي توفر لنا أقوى دفاع ضد الأمراض الخطيرة، ومع ذلك، قد تساعد بعض التعديلات على النظام الغذائي ونمط الحياة الدفاعات المتأصلة في الجسم وتساعد في مكافحة الكائنات الحية الدقيقة والجراثيم الضارة، لديك الكثير من الخيارات لتقوية جهاز المناعة لديك واتباع أسلوب حياة صحي، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الطرق الخمس لتعزيز نظام المناعة لديك بشكل طبيعي1. احصل على قسط كافٍ من الراحة

يجب أن يكون جهازك المناعي قادرًا على التعافي تمامًا ، وبالتالي من الأهمية أن تمنح جسمك الفرصة للقيام بذلك، والاستجابة الفعالة للتحصينات أصبحت ممكنة من خلال الحصول على ساعات كافية من النوم الجيد، يؤسس جسمك إيقاعًا يشجعك على النوم بشكل أكبر عندما تذهب إلى الفراش وتستيقظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

كما يبدو ، فإن النشاط البدني المنتظم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على لياقتك ودرء الأمراض، نظرًا لأن التمرين يحسن صحتك الجسدية ورفاهيتك ، فقد يؤدي ذلك بدوره إلى تحسين أداء جهاز المناعة لديك، يجب أن تكون حريصًا على عدم المبالغة في الإجهاد عندما تشعر بالفعل بالإرهاق، قد يضعف جهاز المناعة لديك إذا كنت تجهد نفسك عندما تكون على ما يرام.

3. تناول الطعام بشكل جيد

نعلم جميعًا أن الطعام يخدم كأدوية، تعتبر الوجبات الكاملة الغنية بالمغذيات ضرورية لصحة جهاز المناعة لديك، قد يساعد تضمين ما يكفي من الأطعمة النباتية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والعدس في نظامك الغذائي في تطوير والاحتفاظ بالكائنات الدقيقة المفيدة التي تم العثور عليها لتعزيز تنشيط الخلايا المناعية ، وبالتالي تعزيز جهاز المناعة لديك.

4.شرب ماء

نظرًا لمزاياها التي لا حصر لها لمناعتك ، لا يمكن التقليل من أهمية مياه الشرب، للحفاظ على نمط حياة صحي ومناعة ، يجب على المرء شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، يمكن أن يساعدك تحسين مستويات الترطيب في الحفاظ على صحتك والوقاية من الأمراض وتطهير جسمك، في حين أن شرب الماء لن يمنعك من الإصابة بالمرض ، إلا أنه سيساعد جسمك على محاربته حتى تتعافى بسرعة أكبر ويكون تأثيرك أقل على صحتك على المدى الطويل.





5. تقليل التوتر

يمكن في الواقع خفض قدرة جهازك المناعي على محاربة العدوى والأمراض بسبب الإجهاد، كل شخص يعاني من الإجهاد بشكل مختلف ، وكذلك آليات التأقلم لدينا، إن معرفة كيفية التعرف على التوتر أمر بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره على صحتك، يمكن أن يكون لكل من الإجهاد البدني والنفسي آثار سلبية على قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى إذا استمرت لفترة طويلة من الزمن، يحتاج كل شخص إلى التفكير في استراتيجيات التأقلم الإيجابية الفعالة للتعامل مع الإجهاد ، مثل التنفس العميق والتأمل وغيرها من التقنيات لتقوية جهاز المناعة.