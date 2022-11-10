شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تقيؤ الطفلك حسب عمره.. متى يجب زيارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القئ من الأمور التي قد يتعرض لها الكثيرون وخصوصا الأطفال وهى علامة على وجود مشكلة صحية أو التهاب شديد في الجسم، وحسب ما ذكره موقع health فإن القيء في حد ذاته ليس حالة أو مرض، إنه أحد أعراض مشكلة أخرى، و العثور على السبب الأساسي هو مفتاح علاجه.

في بعض الأحيان ، تكون نوبات القيء خفيفة وقصيرة العمر في أوقات أخرى ، تكون علامة على شيء أكثر خطورة، إن تحديد سبب نوبة القيء لدى الطفل قد لا يكون واضحًا وخاصة الصغار منهم ، يكونون في بعض الأحيان أكثر حساسية تجاه بعض البكتيريا ، لذلك قد يكونون أكثر عرضة للفيروسات أو التسمم الغذائي.

وحسب عمر الطفل يكون سبب القئ ومن الاساب:

-الرضع والأطفال الصغار

في بعض الأحيان تكون مشكلة تشريحية (موجودة منذ الولادة) إنه في هذه الحالات ، يمكن للطبيب في كثير من الأحيان إصلاحه قبل أن يبلغ طفلك سن الرشد.

عند الرضع ، قد ترى بصق مفرطًا أو ارتجاعًا حمضيًا . مع الأطفال الصغار ، عادة ما يكون فيروس معدة .

-الأطفال والمراهقون الأكبر سنًا

في الأطفال الأكبر سنًا ، قد يفكر طبيبك في أسباب أخرى ، بما في ذلك الأمراض الشائعة (مثل العدوى الفيروسية) لحالات الطوارئ (مثل جرعة زائدة من مادة سامة أو التهاب الزائدة الدودية) .

اعتمادًا على نطاق الأعراض ، قد يبحث الطبيب عن مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي ، بما في ذلك:

-القرحة الهضمية.

-قرحة المعدة.

-انسداد معوي.

-التهاب البنكرياس.

-مرض التهاب الأمعاء.

-تضيق البواب (حالة تمنع الطعام من المرور من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة).

في حالات أخرى ، قد يرى الطبيب علامات حالات ذات جانب نفسي قوي مثل متلازمة القيء الدوري النفسي (اضطراب مجهول السبب مع قيء متكرر يتبعه فترات خالية من الأعراض).

متى يجب أن يرى طفلك الطبيب؟

إن نوبة قصيرة من القيء ليست مقلقة في العادة و لكن يجب أن ترى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت هناك أعراض أخرى مصاحبة للتقيؤ.

انتبه لقلة التبول لدى أي طفل يعاني من مشاكل في التقيؤ بالنسبة للرضع ، يعني هذا عدم بلل الحفاضات خلال ست ساعات أيضًا وفي جميع الأطفال ، راقب اللون الأخضر في القيء وكذلك الحمى.

ابحث أيضًا عن علامات الجفاف التالية:

-قلة الدموع عند البكاء.

-فم جاف.

-العيون الغارقة.

-اليدين والقدمين باردة ورطبة.

-نقص الطاقة.

إذا كان طفلك يعاني من مرض يسبب القيء ، فهناك بعض النصائح وهى:

-أعط السوائل، شجع طفلك على شرب الماء أو سوائل معالجة الجفاف قد يساعد أيضًا تجنب العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر (التفاح والكمثرى والكرز) والمشروبات الرياضية.

-لا تدفع الطعام، تذكر أنه من الشائع أن تكون شهية الأطفال قليلة أو معدومة أثناء عملية التقيؤ راقبهم بحثًا عن الجفاف، لكن لا تجبرهم على تناول الطعام.

-سير ببطء بمجرد توقف القيء ، يمكنك مساعدة طفلك على العودة إلى نظامه الغذائي المعتاد بدءًا بكميات صغيرة من الكربوهيدرات المعقدة (الأرز والبطاطس والخبز).

راقب أعراض طفلك بعناية ، وإذا استمر القيء أو استؤنف ، فاعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد المشكلة.