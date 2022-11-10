صحة ورشاقة

الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن لقاح .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا، حيث تضمنت المعلومات :- 

 

١- اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة علية تحت الاستخدام الطارئ

 

٢- اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا ويقلل من شدة الأعراض 

 

٣- يجب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية رغم الحصول علي اللقاح 

٤- اللقاح مجانى للمصرين والأجانب 

 

٥- يمكن التسجيل للحصول علي اللقاح للأطفال من سن 12 عاما 

 

 


5 معلومات هامة عن لقاح كورونا

 

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