شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا، حيث تضمنت المعلومات :-

١- اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة علية تحت الاستخدام الطارئ

٢- اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا ويقلل من شدة الأعراض

٣- يجب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية رغم الحصول علي اللقاح

٤- اللقاح مجانى للمصرين والأجانب

٥- يمكن التسجيل للحصول علي اللقاح للأطفال من سن 12 عاما