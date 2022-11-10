- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا، حيث تضمنت المعلومات :-
١- اللقاح تم اختباره في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة علية تحت الاستخدام الطارئ
٢- اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا ويقلل من شدة الأعراض
٣- يجب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية رغم الحصول علي اللقاح
٤- اللقاح مجانى للمصرين والأجانب
٥- يمكن التسجيل للحصول علي اللقاح للأطفال من سن 12 عاما
5 معلومات هامة عن لقاح كورونا