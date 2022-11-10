شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الشائعة للسعال عند الأطفال.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال يصابون بالسعال، وتزداد فرص الإصابة بنزلات البرد خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، مما قد يؤدي إلى السعال كأثر جانبي، إذا كان طفلك يعاني من السعال تزداد سوءًا بشكل تدريجي أو تدوم أكثر من خمسة إلى سبعة أيام دون تحسن، فمن الجيد أن يتم فحصه، وإليك الأسباب الشائعة للسعال عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع " childrens".

ما الذي يسبب سعالا عند الأطفال؟البرد

غالبًا ما ينتج عن نزلات البرد سعال رطب مع وجود مخاط أو بلغم خلفه.

اتصل بطبيب الأطفال إذا: أصبح صوت طفلك أجشًا ولديه سعال نباح ،إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد ، فلن تكون هناك حاجة لأدوية معينة، حافظ على رطوبة طفلك جيدًا ، واجعله ينفث أنفه (شفط الأنف للرضع) والراحة حسب الحاجة، يمكن لطفلك الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة طالما أنه لا توجد حمى لمدة 24 ساعة بدون دواء. لا ينصح بأدوية السعال والبرد بشكل روتيني للأطفال.

الحساسية

عادة لا تصيب الحساسية الموسمية الطفل الذي يقل عمره عن 2-3 سنوات، تشمل أعراض الحساسية الموسمية الحكة، وسيلان الأنف، والسعال والاحتقان، والعطس، والتهاب الحلق في بعض الأحيان، ومع ذلك ، لا تسبب الحساسية عادة التعب أو آلام الجسم أو الحمى.

اتصل بطبيب الأطفال إذا: استمرت أعراض الحساسية لدى طفلك، إذا كان طفلك يتناول بالفعل أدوية للحساسية الموسمية واستمرت أعراضه، فاتصل بطبيب الأطفال.





RSV

الفيروس المخلوي التنفسي ، المعروف باسم RSV ، هو فيروس محدد له أعراض مشابهة لنزلات البرد ، ولكنه يمكن أن يكون فيروسًا صعبًا ومهددًا للحياة عند الرضع أو الأطفال الصغار.

اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك إذا: كان طفلك يعاني من صعوبة التنفس والسرعة، قد لا تكون صعوبة التنفس شيئًا تسمعه ، ولكنها شيء تراه، قد تلاحظ أن صدر طفلك يغرق في الداخل وتتأرجح ضلوعه وتذهب مع كل نفس. إذا رأيت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيب طفلك على الفور.

التهاب قصيبات

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات هو فيروس RSV ، لكن الفيروسات الأخرى قد تسبب نفس الأعراض، يظهر التهاب القصيبات بشكل رئيسي عند الأطفال بعمر سنتين وما دون ، ويسبب أزيزًا وصعوبة في التنفس.

اتصل بطبيب الأطفال إذا: تطور السعال الجاف إلى طقطقة أو فقاعات أو خشخشة عندما يستنشق طفلك بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس ، فقد حان الوقت للاتصال بطبيب طفلك.

التهاب رئوي

يعاني الأطفال من أعراض الالتهاب الرئوي بشكل مختلف عن البالغين ، وتميل الأعراض إلى أن تكون خفيفة للغاية ، ولكن الالتهاب الرئوي عادة ما يكون مصحوبًا بحمى شديدة. تختلف العلامات أيضًا باختلاف العمر وسبب الالتهاب الرئوي.

اتصل بطبيب الأطفال إذا: كان طفلك يعاني من سعال متكرر مصحوب بحمى شديدة و / أو تنفس سريع أو صعب.

الربو

الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة ، يمكن أن تأتي نوبات الربو وتختفي ويمكن أن تحدث بسبب عدد من العوامل ، بما في ذلك ممارسة الرياضة ، والهواء البارد ، والضحك ، والتعرض للعوامل البيئية ، مثل دخان السجائر وتلوث الهواء.

اتصل بطبيب الأطفال إذا: كان سعال طفلك مصحوبًا بأزيز ، وغالبًا ما يكون صوتًا عالي النبرة يشبه الصفير يُسمع عادةً عند الزفير.

الخناق

يحدث الخناق عندما يتضخم مجرى الهواء العلوي (الأنف والجزء العلوي من الحلق) ، مما يجعل الطفل يبذل جهدًا أكبر للتنفس، يحدث الخناق عادة في الخريف والشتاء ويصيب الأولاد أكثر من البنات، يمكن أن يصاب الطفل بالخناق في أي عمر ، ولكنه يحدث في كثير من الأحيان عند الأطفال دون سن الخامسة.

اتصل بطبيب الأطفال إذا: يكون للسعال المصاحب للخناق صوت "نباح" مميز وغالبًا ما يكون مصحوبًا بصوت عالي النبرة عند الاستنشاق، إذا رأيت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيب طفلك على الفور.

السعال الديكى

الشاهوق ، ويسمى أيضًا السعال الديكي ، هو مرض شديد العدوى يصيب الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي، ينتشر السعال الديكي ، الذي تسببه البكتيريا ، بسهولة من خلال السعال والعطس المصابة بالعدوى ، ولكن يمكن الوقاية منه بسلسلة من اللقاحات.

اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك إذا: يتميز سعال طفلك بسلسلة من السعال القصير والعنيف الذي يتبعه أحيانًا استنشاق عالي الحدة للتنفس يبدو وكأنه صاخب.