بمكون واحد من مطبخك تغلبي على مشاكل الهضم والامساك

بيروت - نادين محمد - بجانب أن فوائد زيت الخروع للبشرة والشعر عديدة فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية لعلاج الإمساك، وعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من العلاجات المتاحة، فإن زيت الخروع هو خيار طبيعي فعال للغاية وهو يساعد في علاج الإمساك.

إليك كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج الإمساك عندما يكون لديك حركة أمعاء غير منتظمة، ويصبح من الصعب جدًا تمرير البراز، إليك أسرع الطرق لاستخدام زيت الخروع لعلاج الإمساك بشكل طبيعي.

1. التدليك بزيت الخروع

سوف تحتاجين

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

الصورة من موقع AdobeStock

ما عليك القيام به

افركي بعض زيت الخروع على بطنك، مع التركيز أكثر حول السرة، يمكنك القيام بذلك مرتين على الأقل يوميًا.

يمكن أن يساعد زيت الخروع على تليين حركة الأمعاء لخصائصه الملينة بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز تقلصات العضلات التي يمكن أن تجعل البراز يمر بسهولة.

يمكنك تجربة زيت الخروع، عند استخدامه مع وسادة التدفئة فهو يعزز الهضم والدورة الدموية والتخلص من الإمساك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تليين ضغط البراز، مما يسمح للبراز بالمرور بسهولة.

2. زيت الخروع وعصير البرتقال

سوف تحتاجين

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

1 كوب عصير برتقال

ما عليك القيام به

الصورة من موقع freepik

يضاف زيت الخروع إلى كوب من عصير البرتقال، ويتم تناوله ويمكن تناول المزيج مرة واحدة يوميًا.

لماذا هذا يعمل؟

يساعد المحتوى العالي من الألياف في عصير البرتقال على زيادة حجم البراز ، كما أن التأثيرات الملينة لزيت الخروع تجعل من السهل الخروج من الجسم، وبالتالي تخفيف الإمساك .

3. زيت الخروع وعصير الليمون

سوف تحتاجين

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

1 كوب عصير ليمون

ما عليك القيام به

الصورة من موقع freepik

امزجي حوالي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع كوب من عصير الليمون ويمكنك تناول المزيج مرة واحدة يوميًا.

4. زيت الخروع مع حليب جوز الهند

سوف تحتاجين

1 ملعقة صغيرة زيت الخروع

1 كوب من حليب جوز الهند الدافئ

ما عليك القيام به

الصورة من موقع freepik

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الخروع إلى كوب من حليب جوز الهند، يمكنك القيام بذلك مرة كل ليلة.

تعمل الخصائص المحفزة لزيت الخروع والتأثيرات المهدئة والمريحة لحليب جوز الهند جنبًا إلى جنب على تخفيف الإمساك وأعراضه.

المصدر : موقع stylecraze

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