شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المعدة.. تعرف على الأعراض في المراحل المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المعدة هو شكل شائع بين الكثير من الأشخاص حول العالم، ووفقا للتقارير الطبية فإن خطر المرض مرتفع عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي به أو أولئك الذين لديهم اضطراب أو متلازمة وراثية مثل متلازمة لينش.

وفقا لموقع " healthsite" ما يقرب من 60 % من السرطانات تحدث لدى الأشخاص فوق 65 عامًا والمخاطر على مدى الحياة هي الأعلى لدى الرجال ولكنها يمكن أن تصيب أي شخص.

يتطور المرض ببطء على مدى عدة سنوات بسبب تغيرات الحمض النووي التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، مما يؤدي إلى تكوين الورم، في حين أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر بشكل كبير مع الخيارات الغذائية السيئة أو حمض ارتجاع المعدة المتكررة ، من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض المبكرة للمرض.

إذا تم تشخيص سرطان المعدة في الوقت المناسب، يمكن علاجه لتحسين نوعية حياة المريض على المدى الطويل.

الأعراض المبكرة لسرطان المعدة انتفاخ في المعدة

هناك فرق بين تورم المعدة والمعدة المنتفخة، فالمعدة المنتفخة تشعر بالامتلاء والألم ويمكن أن يبدأ الألم على شكل إزعاج خفيف ويصبح أكثر توتراً مع تقدم المرض إلى مراحل متقدمة.

تزداد المخاطر عندما يأكل المرء الكثير من الأطعمة المالحة والمدخنة، والخضراوات المخللة، واللحوم المصنعة والمحفوظة والمشوية والفحم.

فقدان للوزن غير مبرر

عندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة أو منتفخ ، فمن المحتمل أن تؤذي قدرًا كبيرًا مما يؤدي إلى انخفاض الشهية، نتيجة لذلك، ينتهي الأمر بفقدان الوزن دون التأكد من السبب الدقيق.

يقول الأطباء إنه أحد الأعراض المبكرة الرئيسية للمرض، إذا لاحظت حدوث ذلك لفترة طويلة ، فأبلغ الطبيب وقم بإجراء فحص طبي حسب الأولوية، يمكن أن يجعل السرطان تناول الطعام صعبًا حيث يأخذ الجسم المزيد من الطاقة من الخلايا السليمة ويحرق المزيد من الطاقة أثناء الراحة مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

حرقة من المعدة

الحموضة المعوية هي علامة مبكرة أخرى شائعة لسرطان المعدة، يمكن أن تدفع أحماض المعدة، المسئولة عن تكسير الطعام وهضمه، إلى المريء بسبب عسر الهضم أو الورم، يُعرف أيضًا باسم ارتداد الحمض، ولا يكون دائمًا مدعاة للقلق حتى تصبح الحالة متكررة وشديدة، في هذه الحالة، استشر طبيبًا.

وجع البطن

يمكن أن يكون ألم البطن المتكرر والمستمر وغير المبرر مؤشراً على وجود ورم في المعدة، على الرغم من أن المرض لا تظهر عليه الأعراض دائمًا في المراحل المبكرة ، فقد يعاني المرضى من عسر الهضم والألم في الجزء العلوي من البطن، بمرور الوقت ، في مراحل متقدمة ، قد يعاني المرضى من التعب ، والدم في القيء والبراز الأسود.

استفراغ وغثيان

يمكن أن يؤدي السرطان أو الورم إلى نوبات متكررة من الغثيان والقيء، من المحتمل أن تصيب المرضى بقرحة حيث تنخفض مستويات أحماض المعدة مما يرفع مستويات البكتيريا الضارة، في بعض الأحيان ، قد تساهم نسخة احتياطية من الصفراء من الأمعاء الدقيقة بعد جراحة المعدة في زيادة المرض.