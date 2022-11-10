شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور حب الشباب فى الوجه.. حول الفم دليل على مشكلة جلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لحب الشباب تحديد ما حدث لجسمك والمشكلات الصحية التي قد تعاني منها، ولذا ما يجب فعله هو معرفة سبب ظهورها وما يمكننا فعله اليوم لمنع حدوثها لاحقا، وقدم التقرير المنشور عبر موقع “brightside”، أبرز هذه المشكلات: - حول الفم:يمكن أن يحدث حب الشباب حول فمك إذا كان الجلد في هذه المنطقة متهيجًا أو يتم لمسه بشكل متكرر، وقد تكون مستحضرات التجميل ومنتجات الوجه المختلفة هي السبب وكذلك الهرمونات وعلم الوراثة، استشر طبيب الأمراض الجلدية الذي سيجد العلاج المناسب، و لكن من الأفضل دائمًا منعه بدلاً من علاجه، و لذا اجعل تنظيف بشرتك بمنظف لطيف أو معتدل مرتين يوميًا روتينًا. - على الأنف:أنفنا من أكثر مناطق الوجه شيوعًا للإصابة بحب الشباب، وذلك لأن مسامها عادة ما تكون أكبر ، مما يسهل على البكتيريا أن تسدها، فالجلد يعد أكثر دهنية وبالتالي أكثر عرضة لحب الشباب، ويمكن أن يحدث حب الشباب في الأنف بسبب النظام الغذائي والتوتر وبعض الأدوية. في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على مشاكل صحية أساسية أكثر خطورة، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو سوء النظافة. -على الجبهة:ينتج ويظهر نتيجة للبشرة الدهنية، أو عندما تتناول أدوية معينة ، والهرمونات أو التوتر، ومن المثير للاهتمام معرفة أن شعرنا يمكن أن يكون مصدر حب الشباب في الجبهة، وإذا كان شعرك دهنيًا ، يمكن للزيت أن يلامس جبهتك ويسد مسامها، وقد تكون المراهم المختلفة والمواد الهلامية والشموع هي السبب أيضًا لأنها غالبًا ما تحتوي على زبدة الكاكاو أو زيت جوز الهند ويمكن أن تترك بشرتك دهنية زائدة . - الفك والرقبة: هناك بعض المناطق التي تعتبر مؤشرات حقيقية للتقلبات الهرمونية ، وهي تشمل الفكين والرقبة، لا بأس تمامًا إذا حدثت تقلبات أثناء دورات الحيض، و يمكن أن يحدث أيضًا بسبب تناول أدوية مثل تحديد النسل، و في الحالات الشديدة ، قد تكون حالة طبية ، ولكن في معظم الأحيان يمكن أن يحل المشكلة منظف ومرطب وعلاج لحب الشباب لا يسبب انسداد المسام. -على الخدين :حب الشباب في الخد هو أيضًا مشكلة شائعة، وقد يكون حب الشباب في الخد هرمونيًا، ولكن من الممكن أن يكون سببها عادات نمط حياة معينة ، ولذا هذه المرة ، يمكن حل كل شيء عن طريق بعض التغييرات الصحية البسيطة.