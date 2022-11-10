شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأسباب المحتملة لألم الأسنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجع الأسنان هو ألم في السن أو حوله، يمكن أن تأتي آلام الأسنان الطفيفة من تهيج اللثة المؤقت الذي يمكنك علاجه في المنزل، ويحدث آلام الأسنان الأكثر خطورة بسبب مشاكل الأسنان والفم التي لن تتحسن من تلقاء نفسها وستحتاج إلى علاج من قبل طبيب الأسنان.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinicفإن اللب الموجود داخل أسنانك عبارة عن مادة ناعمة مليئة بالأعصاب والأنسجة والأوعية الدموية، و تعتبر أعصاب اللب من أكثر الأعصاب حساسية في جسمك. عندما تتهيج هذه الأعصاب أو تصاب بالبكتيريا (خراج) ، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا.

ما هي الأسباب المحتملة لوجع الأسنان؟

-تسوس الأسنان .

-خراج السن (عدوى بكتيرية داخل مركز السن).

-كسر الأسنان (كسر الأسنان).

-حشوة تالفة.

-حركات متكررة ، مثل مضغ العلكة أو طحن الأسنان أو صريرها، هذه الحركات يمكن أن تتلف أسنانك.

-اللثة المصابة .

-انفجار (خروج أسنان من اللثة) أو خلع سن (مثل ضرس العقل).

ما هي أعراض وجع الاسنان؟

-ألم الأسنان الذي قد يكون حادًا أو نابضًا أو مستمرًا، وعند بعض الأشخاص ، لا ينتج الألم إلا عند الضغط على السن (قضم شيء ما).

-تورم حول السن.

-حمى أو صداع.

-تصريف كريه الطعم من السن المصاب.

-رائحة كريهة من الفم .

إذا واجهت صعوبة في التنفس والبلع مع الألم ، فاتصل بطبيب الأسنان على الفور.

يمكن أن تتحسن بعض آلام الأسنان الناتجة عن الألم (ولكن ليس من الداخل) دون الحاجة إلى زيارة طبيب الأسنان، ويمكن التخلص من الألم الناجم عن التهيج المؤقت (الاحمرار) في اللثة في غضون أيام قليلة، و خلال هذا الوقت حاول ألا تمضغ المنطقة المصابة، وتناول الأطعمة اللينة ، مثل البيض والزبادي ، وتجنب الحلويات والأطعمة شديدة السخونة أو شديدة البرودة إذا كانت الأسنان حساسة .

كيف أعالج وجع الأسنان في المنزل؟

للتخفيف المؤقت لألم الأسنان ، يمكنك القيام بما يلي:

-المضمضة بالماء الدافئ المالح، يمكن للمياه المالحة أن تفكك الحطام بين أسنانك ، وتعمل كمطهر وتقليل الالتهاب.

-ضغط الباردة. للتورم والألم ، ضع ضغطًا باردًا من الثلج ملفوفًا في منشفة على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة. كرر كل بضع ساعات.

-أدوية الألم . يمكن أن تقلل مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من الألم والالتهاب. يمكن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية .

العلاجات الطبيعية أو العشبية

زيت القرنفل. مطهر طبيعي يخدر الألم ويقلل الالتهاب، ضعي كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعيها على المنطقة المؤلمة أو أضف قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء واشطف فمك جيدًا.

-خلاصة الفانيليا. يعمل الكحول الموجود في مستخلص الفانيليا على تخدير الألم مؤقتًا ، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على التئام المنطقة، استخدم أطراف أصابعك أو كرة قطنية لتطبيق المستخلص على السن واللثة عدة مرات في اليوم.

-شاي النعناع، يمكن وضع خصائص النعناع المهدئة على المنطقة المؤلمة باستخدام كيس شاي النعناع المبرد ضع كيس الشاي الدافئ على الأسنان واللثة.

-ثوم، اصنعي عجينة من فص ثوم مطحون وضعيها على المنطقة المصابة،يمكن للثوم أن يقتل البكتيريا (يحتوي على مادة الأليسين المضادة للميكروبات) ويخفف الألم.