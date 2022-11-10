شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من أواني الطهي غير اللاصقة.. خدشها ينقل مواد ضارة للطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن خدش أواني الطهى غير اللاصقة أو كسرها يمكن أن يؤدي إلى إطلاق آلاف إلى ملايين الجسيمات البلاستيكية إلى الطعام، وذلك لاحتواء هذه الأوانى على طلاء التفلون، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

قد يؤدي خدش السطح على طلاء التفلون فى مقلاة الطعام "التي لا تلصق الطعام" إلى إلقاء أكثر من 9000 جسيم دقيق ونانوي، مما قد يلوث الطعام بمواد كيميائية ضارة، وفقًا لدراسة أجراها باحثون من المركز العالمي لإصلاح البيئة.

وتحتوي معظم أواني الطهي غير اللاصقة على كميات ضئيلة من مادة per- و polyfluoroalkyl ، المعروفة اختصارًا باسم PFAS.

تم ربط التعرض لبعض أنواع PFAS بزيادة مخاطر الإصابة بالحالات الصحية بما في ذلك أمراض الكبد وأمراض الكلى المزمنة وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

صُنعت أدوات الطهي المطلية بالتفلون باستخدام مادة كيميائية تسمى PFOA (حمض البيرفلوروكتانويك) حتى عام 2013 ، عندما وجدت دراسة تاريخية حدوثًا أكبر لسرطان الكلى والخصية لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من التعرض.

في الوقت الحاضر ، يتم تصنيع التفلون مع الجيل الأحدث من PFAS ، والتي تم ربط بعضها بمخاطر صحية مماثلة.

أظهرت نتائج الدراسة كيف يمكن حتى لشرخ صغير في الطلاء غير اللاصق أن يلقي بآلاف الجسيمات الضارة المحتملة - أقرب إلى الملايين عند الطهي باستخدام مقلاة بها خدوش عديدة ، كما قدر الباحثون.

وخلص الباحثون إلى أنه نظرًا لأن بعض هذه الجسيمات ينتهي بها الأمر حتمًا في الطعام، فمن المهم اختيار أدوات طهي آمنة لمطبخك.

وتعتبر أدوات الطهي المطلية بالسيراميك من البدائل الشائعة للتفلون.

قال يوهونج تانج ، الأستاذ بكلية العلوم والهندسة في جامعة فليندرز في أستراليا ، في بيان صحفي: "إنه يعطينا تحذيرًا قويًا بأننا يجب أن نكون حذرين بشأن اختيار واستخدام أواني الطهي لتجنب تلوث الطعام".

قد تنطلق ملايين الجزيئات من أواني طهي التفلون في المطبخ

طور فريق البحث ، الذي كان مقره في أستراليا ، خوارزمية لحساب الجسيمات التي قد تتساقط من أواني الطهي غير اللاصقة.

باستخدام الخوارزميات الخاصة بهم ، جنبًا إلى جنب مع التصوير الجزيئي ، قدّروا أن الآلاف إلى الملايين من اللدائن الدقيقة من التفلون والبلاستيك النانوي - ما يصل إلى 2.3 مليون - قد يتم إطلاقها من الطلاء المكسور في المقلاة في الوقت الذي يستغرقه طهي وجبة.