شكرا لقرائتكم خبر عن نقص اليود.. تعرف على الأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لإنتاج مادة تسمى هرمون الغدة الدرقية، يحتاج جسمك إلى كمية معينة من اليود، يتحكم هرمون الغدة الدرقية في عدد من وظائف الجسم المهمة، بما في ذلك التمثيل الغذائي.

هناك أسباب إضافية لوظيفة الغدة الدرقية غير كافية من مستويات اليود غير الكافية، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى تضخم الغدة الدرقية، وتورم غير طبيعي في الغدة الدرقية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الغدة الدرقية.

لا يمكن لجسمك أن ينتج اليود بشكل طبيعي، لذلك يجب أن تستهلكه عن طريق طعامك، يحتاج البالغون عادةً إلى 150 ميكروجرامًا من الكالسيوم يوميًا (ميكروغرام).

الاحتياج اليومي للمرأة الحامل أو المرضع هو 200 ميكروجرام، العديد من أنواع الطعام المختلفة تشمل اليود، تحتوي الأطعمة بما في ذلك الأسماك والبيض والمكسرات واللحوم والخبز ومنتجات الألبان والأعشاب البحرية وملح الطعام المعالج باليود على أعلى تركيزات منه.

ما الأعراض التي تشير إلى نقص اليود؟

تشمل أعراض وعلامات نقص اليود ما يلي:

يمكن أن يتطور تضخم الغدة الدرقية ، المعروف غالبًا باسم كتلة ملحوظة ، على رقبتك نتيجة لتورم الغدد الدرقية في رقبتك.

انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) - غالبًا ما يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى ظهور أعراض مثل:

زيادة الحساسية للبرد بسبب التعب

الإمساك

جفاف الجلد

ضعف العضلات وزيادة الوزن

زيادة مستويات الكوليسترول في الدم

آلام أو تصلب في العضلات والمفاصل

الحزن وتراجع الشعر وانخفاض معدل ضربات القلب

فترة شهرية أثقل من المعتاد عند النساء في فترة الحيض ولديهن ذاكرة ضعيفة

الأمراض التي قد تنشأ بسبب نقص اليود

يمكن أن يسبب نقص اليود قصور الغدة الدرقية الحاد إذا ترك دون علاج، تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

أمراض القلب والحالات المرتبطة بها ، مثل قصور القلب وتضخم القلب

اعتلال الأعصاب المحيطية ، أو تلف الأعصاب الطرفية في الجسم ، والاكتئاب ، والتدهور المعرفي هو مثال لمشكلة الصحة العقلية التي قد تؤثر على الخصوبة عند النساء .

النساء الحوامل المصابات بانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية لديهن فرصة أكبر لإنجاب أطفال يعانون من تشوهات الولادة. يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى عدد من المشاكل المتعلقة بالحمل ، بما في ذلك :

الولادة المبكرة والإملاص والإجهاض

العيوب الخلقية عند الرضع

نقص اليود لديه القدرة على أن يؤدي إلى القماءة في المواقف القصوى .

علاج نقص اليود

أفضل طريقة لعلاج نقص اليود هي اتباع نظام غذائي متوازن، قد ترغب في التفكير في تناول مكمل اليود إذا كان نظامك الغذائي لا يوفر ما يكفي من اليود بمفرده، في كثير من الأحيان ، قد لا يستهلك النباتيون والأمهات المنتظرات ما يكفي من اليود من خلال الطعام.

يمكن للجسم امتصاص مكملات اليود مع البوتاسيوم بشكل أسرع، ابحث عن المكملات الغذائية التي تحتوي على يودات البوتاسيوم ويوديد البوتاسيوم، ولكن لا تتناول أكثر من 150 ميكروجرام من الفيتامينات كل يوم. قد ينتج عن هذا جرعة زائدة من اليود، وهو أمر سيء للغدة الدرقية أيضًا، قد يحسن غالبية الأفراد الذين يعانون من نقص اليود صحتهم عن طريق تعديل نظامهم الغذائي وتناول المكملات الغذائية.