شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج إجهاد العين.. أبرزها إجراء كمادات دافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بإجهاد العين من الأمور المزعجة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص النظر بشكل جيد إلى الأشياء ويصيبك بزغللة شديدة، ويعرضك للكثير من الأعراض المزعجة الأخرى. ولذا إذا كنت تشعر بألم وإجهاد في العين فيقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي أبرز وأهم النصائح التي تعالج هذا الأمر، ومنها:

- القيام بكمادات وضع منشفة دافئة علي العين، فهذه الحيلة تساهم بشكل ملحوظ في تهدئة العين، وتخفيف حدة الألم، وشعورها بالاسترخاء وتجنب التشنجات العضلية، وتعمل أيضا على زيادة تدفق الدم داخل العين، وعن طريقة القيام بالكمادات عليك غسل اليدين والعين جدا ثم وضع المنشفة الدافئة على العين لفترة لاتقل عن 10 دقائق.

- ارتداء نظارات الحماية من أشعة الكمبيوتر والموبيل، فهي تعمل على تقليل امتصاص العين للضوء الأزرق وتقلل من الشعور بإجهاد العين بشكل كبير.

-كمادات أكياس الشاي تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العين، فوضعها يعمل على تهدئة العين والحد من تعرضها للتورم، ويتم وضعها باردة وتوضع على جفن العين.

- ممارسة تمارين تقوية عضلات العين، فهذه التمارين لها دور كبير في تقليل إجهاد العين، ولذا قم بوضع أحد إصابعك علي مسافة من العين ثم التركيز علي مسافة بعيدة والعودة بالنظر للإصبع مرة أخرى، وعند تكرير هذا الأمر أنت تعمل على تقليل حدة شعور وإصابة العين بالإجهاد.

وأخيرا حث التقرير، علي ضرورة عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الموبيل والكمبيوتر لفترات طويلة لأنها من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باجهاد العين، والتي تعمل علي زيادة فرص الإصابة بها.