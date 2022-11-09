شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أدوية خفض الكوليسترول قد تقلل خطر الإصابة بفقدان البصر لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأدوية المخفضة للكوليسترول قد تقلل من خطر تدهور البصر المرتبط بالعمر، ويعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر الشديد بين كبار السن، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن الاستخدام المنتظم لأدوية خفض الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية بأكثر من الخمس.

وجمع الباحثون معلومات من 14 دراسة لتقييم تأثير الأدوية على خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي اللاصق.

قام الخبراء، بقيادة فريق من مستشفى جامعة بون في ألمانيا ، بفحص الدراسات التي شملت ما يقرب من 40 ألف شخص من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وروسيا.

كان المشاركون فوق سن الخمسين وكانوا يتناولون نوعًا واحدًا على الأقل من الأدوية من أجل: خفض الكوليسترول - بما في ذلك الستاتين؛ السيطرة على مرض السكري - بما في ذلك الأنسولين؛ للسيطرة على الالتهاب - باستثناء المنشطات؛ أو دواء لعلاج اضطرابات الحركة الناجمة عن مرض التنكس العصبي.

وتم تشخيص حوالي 9332 شخصًا مشاركًا في الدراسة مع الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا هذه الأدوية.

وفي الوقت نفسه، بدا أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسيطرة على مرض السكري لديهم مخاطر أقل بنسبة 22%.

لم يتم العثور على مثل هذه الارتباطات للأنواع الأخرى من الأدوية التي يتناولها الأشخاص المشاركون في الدراسة.

والضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر هو حالة شائعة لا تسبب العمى التام ولكن يمكن أن تجعل الأنشطة بما في ذلك القراءة والتعرف على الوجوه صعبة.

يحدث هذا نتيجة تلف البقعة، الجزء الأوسط من الشبكية ، الطبقة الرقيقة من الأنسجة الموجودة في مؤخرة العين التي تحول الضوء إلى إشارات للدماغ.

قال الباحثون: "تشير دراستنا إلى وجود ارتباط بين الاستخدام الجهازي للأدوية الخافضة للدهون والأدوية المضادة لمرض السكر مع انخفاض انتشار الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر عبر العديد من الدراسات الجماعية الأوروبية.

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي واحدة من أكثر العقاقير الموصوفة على نطاق واسع في العالم إنها تساعد على خفض مستويات "الكوليسترول الضار" في الدم.

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من هذا النوع من الكوليسترول - يسمى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - إلى زيادة سماكة الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعمل أدوية خفض الكوليسترول عن طريق منع الكبد من إنتاج الكثير من البروتين الدهني منخفض الكثافة ويأتي الدواء على شكل قرص يتم تناوله مرة واحدة في اليوم.