شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان البروستاتا.. انتبه للأعراض المبكرة للمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سرطانات الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، وكل هذه الأنواع من السرطانات هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسببت فيما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ولأن شهر نوفمبر هو شهر التوعية بسرطان البروستاتا نتعرف على أعراض غير عادية لهذا النوع من السرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

سرطان البروستاتا هو نوع شائع من السرطانات يصيب الرجال فوق سن الخمسين ويزداد الخطر مع تقدم الشخص في السن، ويمكن أن يسبب العديد من الأعراض، وإذا ترك دون علاج يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.يمكن أن يكون سرطان البروستاتا بدون أعراض في بعض الأحيان.

ويستغرق السرطان وقته في التطور والانتشار، ولهذا يميل إلى النمو ببطء وتدريجي على مدار سنوات عديدة.معظم الرجال المصابين بسرطان البروستاتا في وقت مبكر لا يعانون من أي علامات ملحوظة فقط مع نمو الورم وتطوره ، تبدأ علامات سرطان البروستاتا في الظهور.

في بعض الأحيان ، تظهر على الرجال علامات مبكرة لسرطان البروستاتا، لكنهم يخطئون في اعتبارهم أمراضًا حميدة أخرى قد يكون هذا مقلقًا لأن التأخير في التشخيص يعني التأخير في العلاج أيضًا.

علامات التحذير المبكرة لسرطان البروستاتا:

- كثرة التبول

- ضعف التدفق عند التبول

- حاجة مفاجئة للتبول

- الشعور بأن المثانة لا تمتلئ أبدًا حتى بعد التبول

احذر من إشارات الألم في أجزاء مختلفة من الجسم

مع تقدم المرض واعتمادًا على مدى تقدمه ، قد تواجه المزيد من العلامات غير العادية في جسمك.

وفقًا لجيريمي أوتس ، استشاري جراحة المسالك البولية في كريستي برايفت كير في مانشستر، يمكنك أن تصاب بألم خفيف في الظهر والورك والحوض.

وأوضح أوتس لموقع دايلي إكسبريس البريطاني "إذا انتشر السرطان إلى المناطق المحيطة ، مثل العظام في الوركين والحوض ، فقد يتسبب في ألم على شكل وجع خفيف ، أو أحاسيس طعن حادة".

تشمل العلامات الأخرى لسرطان البروستاتا المتقدم: فقدان الوزن غير المبرر والدم في السائل المنوي.

من هو المعرض للخطر؟

وفقًا لمايو كلينك ، تتضمن بعض عوامل الخطر الشائعة لسرطان البروستاتا ما يلي:

- كبار السن أي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 وما فوق

- العرق - تشير العديد من الهيئات الصحية إلى أن ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من الأجناس الأخرى.

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا أو علم الوراثة.

- بدانة

احصل على الفحوصات بانتظام

إذا كان لديك أي أعراض بولية ، فمن الأفضل زيارة طبيب المسالك البولية واختبار نفسك.

اعتمادًا على الأعراض التي تعاني منها ، قد ينصحك طبيبك بإجراء اختبار PSA للدم ، والذي يساعد في الكشف عن المستويات العالية من البروتين في الدم - مما يدل على الإصابة بالسرطان.

قد يفحصون غدة البروستاتا ويقومون أيضًا بإجراء فحص بالرنين المغناطيسي ليكونوا أكثر دقة حول التشخيص.

قد تكون هناك حاجة لأخذ الخزعات للوصول إلى نتيجة.