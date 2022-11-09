شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزوجان في حالة تأخر الإنجاب؟ بعض الفحوصات الضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد مرور السنة الأولى من الزواج بدون إنجاب يبدأ الزوجان في البحث حول الأسباب المؤدية لذلك، والوصول للحل الأمثل لمساعدتهم في الحصول على طفل. ويقدم التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH” أبرز وأهم الفحوصات الطبية التي يجب أن يخضع لها الأزواج في حالة تأخر الإنجاب، ومنها:

-فحوصات للزوج:

- تحليل السائل المنوي الذي من دوره المساعدة في فحص الحيوانات المنوية من حيث العدد والشكل والكمية، ويوضح إذا كان هذا الرجل يعاني من أي مشكلة.

- اختبار الهرمونات الذكورية كالتستوستيرون، والغدة النخامية، والعديد من الاختبارات الذكورية الأخرى.

- الاختبارات الجينية، التي تحدد إذا كان هناك عيوب وراثية تسبب العقم أم لا.

- خزعة أو عينية الخصية، تحديد العيوب التي تساهم في العقم.

-فحوصات للزوجة:

-تحليل الإباضة، وهو اختبار دم يقيس مستويات الهرمون لتحديد ما إذا كانت المرأة في حالة تبويض.

-سونار للرحم الذي يوضح إذا كانت تعاني من أي مشكلة كالانسدادات أو المشكلات الأخرى بالرحم.

-أشعة بالصبغة علي الرحم وقنوات فالوب، تتم عن طرق حقن مادة التباين المستخدمة في الأشعة السينية داخل الرحم والتقاط صورة أكثر وضوحًا للرحم وقناتي فالوب والمبيض.



- فحص مخزون المبيض، يساعد هذا الفحص على تحديد كمية البويضات المتاحة للإباضة.

- فحوصات هرمونية تساعد علي تحقق من مستويات هرمونات الإباضة، وهرمونات الغدد وتتحكم في العمليات التناسلية.

-منظار علي الرحم، يساعد في البحث عن وجود أمراض في الرحم، ويتم عن طريق إدخال جهاز رفيع إلى الرحم لرؤية أي تكيسات أو أورام.

- منظار البطن، يتم إدخال جهاز رؤية رفيع لفحص قناتي فالوب، والـمبيضين والرحم يكشف ذلك الفحص عن انتباذ بطانة الرحم أو التندب، أو الانسدادات، أو العيوب في قناتي فالوب.