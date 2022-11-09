شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: تناول الأجبان والزبادي والشوكولاتة يحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في أبحاث القلب والأوعية الدموية ، أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم باعتدال يمكن أن يساعد في حماية قلبك، و ركزت الدراسة التي أجرتها جامعة نابولي على فئات معينة من الطعام ، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمنتجات والمكسرات والحبوب ووجد أن الاستهلاك المنتظم للزبادي وكميات صغيرة من الجبن يمكن أن يقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. وكشفت الدراسة أيضًا أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة مفيد أيضًا للقلب. وفقا لما نشره موقع timesofindia

ووفقًا للدراسة ، يعد استهلاك ما يصل إلى 200 جرام من منتجات الألبان يوميًا أمرًا جيدًا. وعندما يتعلق الأمر بالجبن ، فإن تناول ما يصل إلى 50 جرامًا يوميًا يعد صحيًا. وتناول الشوكولاتة ما بين 20-45 جرامًا يوميًا مفيد لقلب الإنسان، و

يعتقد الخبراء أن عملية التخمير التي ينطوي عليها صنع الجبن والزبادي تجعلها صحية للقلب، ووفقًا لنتائج الدراسة ، ترتبط مركبات معينة في الكاكاو تسمى الفلافانول بالحفاظ على صحة القلب. على الرغم من أن الدراسة لا تحدد نوع الشوكولاتة الأفضل ، إلا أن الدراسات السابقة تشير إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون الخيار الأفضل لصحة القلب ، لأنها غنية بالفلافانول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

وإذا كنت من عشاق الشوكولاتة الداكنة، فأنت تمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحتك، فهي تحتوي على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان ومحملة بالمعادن ومنها المغنسيوم، والنحاس، والمنجنيز، والبوتاسيوم والفسفور والزنك، كما تحتوى على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين ، ولكن من غير المرجح أن تبقيك مستيقظًا في الليل، حيث أن كمية الكافيين قليلة جدًا مقارنة بالقهوة .

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المهمة للجسم أكثر من معظم الأطعمة الأخرى، ومضادات الأكسدة تحمى الجسم من الأمراض المختلفة، وتعمل المركبات المتواجدة في الشوكولاتة الداكنة على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا في نسبة ضغط الدم، حيث تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بطانة الشرايين، ولذا يمكن أن تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم .