شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف خلايا دماغية تحفز البشر على تناول السكر والدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Neuroscience ، اكتشف الباحثون أن مجموعة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية، وهي جزء من الدماغ مسئولة عن العواطف واتخاذ القرار، يمكن أن تدفعنا أيضًا إلى تناول السكر والدهون.

وفقا لموقع " Medical News Today ، قال أليساندرو فورلان ، الأستاذ المساعد في قسم علم الأعصاب في معهد كارولينسكا بالسويد ، أحد مؤلفي الدراسة ، "إن تحديد ركائز الخلايا العصبية التي تتوسط في الإفراط في الأكل يمكن أن يوفر أهدافًا جزيئية جديدة لابتكار مضادات جديدة علاجات السمنة ".

خلايا الدماغ

لإجراء الدراسة ، قام الباحثون بتحليل العديد من التجارب المعملية على الفئران لمعرفة سلوكها العصبي. في الجزء الأول من التجارب ، لاحظوا نشاطهم العصبي كرد فعل على تناول طعام منتظم أو نظام غذائي عالي الدهون (HFD) بعد تقييد الطعام.

بعد نظام غذائي عالي الدهون HFD ، لاحظ الباحثون مستويات أعلى من النشاط في بعض الخلايا العصبية في جزء من اللوزة تسمى النواة الخلالية للطرف الخلفي للمفوض الأمامي في الدماغ (IPAC)

قالت النتائج بوضوح أن بعض الخلايا العصبية قد يتم تحفيزها بعد تناول طعام مستساغ ، وليس بالتأكيد نقص الطاقة.

أجرى الباحثون أيضًا تجربة أخرى للتحقق مما إذا كان تنشيط هذه الخلايا العصبية سيؤدي أيضًا إلى الإفراط في التغذية، ووجدوا أن "تحفيز" هذه الخلايا العصبية على زيادة تأثيرها على تناول الفئران لجميع الأطعمة والمشروبات، لكن التأثير كان أكثر على الأطعمة الدهنية بنكهة زيت الزيتون وجوز الهند والشوكولاتة البيضاء أكثر من الطعام والشوكولاتة الداكنة. علاوة على ذلك ، لوحظ أن إيقاف تشغيل الخلايا العصبية يمكن أن يؤدي إلى تقليل التغذية.