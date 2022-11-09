شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لمرضى السكر لضبط مستوياته فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى مرضى السكر النوع 2 من السمنة، ويمكن لنظام غذائى غنى بالبروتين والألياف أن يحافظ على وزن صحى للجسم، فوفقا لموقع indiatoday فإن مرض السكر أحد الأمراض الأكثر شيوعًا التى تصيب الملايين فى جميع أنحاء العالم، وتزداد فرص الإصابة به فى حالة الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

وأكد التقرير أنه يجب قياس مؤشر كتلة الجسم خاصة لدى المرضى الذكور إذا كان محيط الخصر أكثر من 40، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وقال الدكتور سانتوش كومار أغراوال استشارى أول الطب الباطنى فى مستشفى مارينجو QRG بالهند، إن مضاعفات التمثيل الغذائي ذات الصلة مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم.

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح التى يجب القيام بها لدى الشخص الذى يعاني من مرض السكر، ومنها..



- وزن صحى - وزن صحى وزن الجسم الصحى لدى المريض يكون بين 18.5 إلى 23، وأقل من 18.5 مؤشر كتلة الجسم يعنى أن المريض يعانى من نقص الوزن، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 23، فإن المريض يعتبر بدينًا، لذلك علينا الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم بين 18 و23، لذا يجب أن نوفر للمريض نسبة عالية من البروتين، ونشويات منخفضة، ونظام غذائي غني بالألياف بدلاً من الأرز والقمح، يمكن للمرضى تناول الفاصوليا والبطاطا الحلوة. - ممارسة - ممارسة الرياضة يجب أن يمارس المريض ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين البدنية المعتدلة، مثل المشي السريع والسباحة وركوب الدراجات علي مدار الشهر، ويمكنهم أيضًا الجمع بين 75 دقيقة من الأنشطة الصارمة مثل الركض والجرى، ويجب على المريض أيضًا ممارسة أنشطة القوة لمدة يومين على الأقل مثل الأربطة المطاطية. - الترطيبيجب على مرضى السكر الحفاظ على رطوبتهم، ويجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء أو السوائل يوميًا. - الترطيبيجب على مرضى السكر الحفاظ على رطوبتهم، ويجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء أو السوائل يوميًا.