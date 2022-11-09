شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء..اعرف فوائد طفلك بمفرده وخطوات ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاركة طفلك في سريرك هو وضع شائع إلى حد ما، وفى السطور القادمة نوضح العديد إجابات الأسئلة حول نوم الأطفال إلى جوار الآباء وسلبيات وإيجابيات ذلك، وفقا لما نشره موقع " childrens".

فهم المصطلحات المشتركة

تشرح الدكتورة باسورا روفيرا ، طبيبة أطفال متخصصة في طب النوم في صحة الأطفال، بعض المصطلحات المتعلقة بما يشير إليه الناس عمومًا باسم "النوم المشترك" ، لذلك أولاً ، من المهم فهم الفروق الدقيقة بين المصطلحات.

النوم المشترك: النوم في نفس السرير مع طفلك أو على مقربة منه.

مشاركة السرير: نوع فرعي من النوم المشترك ، عندما يشارك الطفل السرير مع أحد الوالدين أو كليهما.

النوم الانفرادي: هو الطفل الذي ينام في غرفته الخاصة.

النوم المشترك التفاعلي: يحدث هذا عندما يذهب الطفل للنوم في غرفته الخاصة، ولكن بعد ذلك يستيقظ في الليل وينتهي به المطاف في سرير الوالدين.

إيجابيات وسلبيات النوم المشترك

تشير الدكتورة باسورا روفيرا إلى أن النوم المشترك هو ممارسة معتادة في أجزاء كثيرة من العالم وأن النوم المشترك يُمارس في العديد من الثقافات المختلفة ومع ذلك ، هناك الكثير من الجدل فيما يتعلق بالآثار الجسدية والنفسية لمشاركة طفلك في سريرك، تشير بعض الدراسات إلى أن النوم المشترك يمكن أن يتسبب في انخفاض جودة النوم ، مما يؤدي إلى مزيد من الاستيقاظ ليلاً والنعاس أثناء النهار - لكل من الأطفال والآباء.

تشير الأبحاث إلى الفوائد التالية للأطفال الذين ينامون بمفردهم:

صعوبة أقل في النوم

تميل إلى النوم لفترة أطول والاستيقاظ أقل

مشاكل أقل عند الاستيقاظ في الصباح

تقليل مشاكل النوم في المستقبل

تقول الدكتورة باسورا روفيرا ، "التوصية بشكل عام هي أن ينام الأطفال بمفردهم ، في غرفهم الخاصة.

تكوين عادات نوم صحية

تقول الدكتورة باسورا روفيرا إن أحد العوائق الرئيسية للنوم المشترك هو أن الأطفال الصغار لا يكتسبون عادات نوم صحية في وقت مبكر، تعزز عادات النوم الصحي الصحة الجسدية والعقلية للأشخاص من جميع الأعمار، توضح إذا أنشأنا عادات نوم جيدة في سن أصغر ، فسوف يعاني الأطفال من مشاكل نوم سلوكية أقل في المستقبل، تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية لتأسيس عادات نوم صحية في تنفيذ روتين ثابت لوقت النوم ، والذي يتضمن جدولًا ثابتًا للنوم لوقت النوم والاستيقاظ ، سبعة أيام في الأسبوع.

كيف تنقل طفلك إلى غرفته الخاصة

إذا قررت عائلتك أن الوقت قد حان لطفلك لبدء النوم في غرفته الخاصة ، فهناك بعض الطرق لجعل هذه العملية سلسة قدر الإمكان لجميع أفراد الأسرة.

افعل ذلك تدريجيًا: يستجيب معظم الأطفال (وأولياء الأمور) بشكل أفضل للانتقال التدريجي الذي يحدث على مدار أيام أو أسابيع بهذه الطريقة ، يتعلم طفلك تدريجيًا أنه يمكنه النوم بدون وجودك في الغرفة معه، تضع الطفل في سريره عندما يشعر بالنعاس (وليس نائمًا) ، ثم تزيد تدريجياً الوقت خارج غرفة الطفل في وقت النوم لتعويده على النوم - والبقاء - بمفرده في النهاية ، سيكون الطفل قادرًا على النوم والبقاء نائمًا ، بمفرده ، لقد تعلم أن ينام بدونك وستكون قريبًا للاطمئنان عليه ، إذا لزم الأمر.

لا تستسلم: إن نقل طفلك إلى غرفته الخاصة ليس بالتأكيد عملية ليلة واحدة، يمكن لبعض الأطفال الانتقال في غضون ثلاث أو أربع ليالٍ فقط ، بينما قد يستغرق الأطفال الآخرون ما يصل إلى أسابيع أو حتى أشهر.

روتين النوم: حدد روتين وقت النوم وكن ثابتًا بشأن المكان الذي ينام فيه طفلك ، والسرير الذي ينام فيه ويستيقظ ، إن إبقاء طفلك في غرفته الخاصة لمدة خمس ليالٍ متتالية ، ثم الاستسلام للسماح للطفل في سريرك في منتصف الليل في الليلة السادسة ، يوضح للطفل أنك ستستسلم وأنك ستعود في سريرك هو خيار.