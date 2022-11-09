شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات لمرض السكر تظهر على بشرتك.. أبرزها البقع الداكنة من الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر هو مرض منهك يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم لديك مرتفعة للغاية، تعد طريقة عيشك وعاداتك الغذائية من أكثر الأسباب شيوعًا التي تؤدي إلى ظهور المرض، يمكن أن يتسلل هذا المرض المتستر إلى نظامك عندما لا تتوقعه، أفضل طريقة للتخفيف من المخاطر هي من خلال ملاحظة بعض العلامات والأعراض الشائعة لمرض السكر، هل تعلم أن علامات مرض السكر قد تظهر على بشرتك؟ وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. المناطق الغامقة

يمكن أن يؤدي الكثير من الأنسولين في الجسم إلى ظهور بقع داكنة على الجزء الخلفي من الرقبة والإبطين والأعضاء التناسلية، عادة ما تكون هذه علامة على مقدمات السكر.

2. الدمامل المتكررة

لذا، فإن مرض السكري لا يسبب الدمامل بشكل مباشر، يمكن أن تجعلك التغييرات في مستويات الجلوكوز في الدم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي قد تستغرق وقتًا أطول للشفاء قد تظهر هذه الدمامل، فجأة عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، وقد تستقر إذا كانت مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة.

3. تصلب سماكة الجلد

يُعرف طبياً باسم التصلب الرقمي ، وهو الجلد الصلب والمتسمك الذي يتطور عادةً على أصابع اليدين أو القدمين أو كليهما، قد تبدأ في الجزء الخلفي من يديك ، وتتطور إلى الساعدين والذراعين بسبب مرض السكري غير المنضبط في بعض الحالات ، يمكن أن ينتشر إلى الصدر والكتفين والوجه.

4. علامات الجلد

هل لاحظت نموًا صغيرًا له نفس لون بشرتك؟ يميل الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو داء السكري من النوع 2 إلى ظهور الزوائد الجلدية، وهي عبارة عن أورام غير سرطانية تبدو وكأنها مجموعة من أنسجة الجلد تتدلى من ساق، وهي معروفة أيضًا باسم أكروكلوردون.

5. تأخر التئام الجروح

مرض السكري يجعل الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين كما ينبغي ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، هذا يبطئ التئام الجروح. يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى نقص جهاز المناعة وضعف الدورة الدموية ويجعلك عرضة للإصابة بالعدوى، قد يؤدي ترك الجروح دون علاج إلى مضاعفات ، لذا تأكد من أنك تفعل كل ما في وسعك لمنعها.

6. قرح الفراش

تُعرف أيضًا باسم قرح الضغط ، وتحدث تقرحات الفراش بسبب الضغط المطول على الجلد، وعادة ما تظهر على الكعبين أو عظم الذنب أو الكاحلين، يؤدي مرض السكري إلى اعتلال الأعصاب (تلف الأعصاب) وضعف الدورة الدموية ، وكلاهما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقرح الضغط.

7. اعتلال الجلد السكري

علامة جلدية أخرى لمرض السكري هي اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري ، وهي حالة جلدية قد تؤدي إلى حدوث أحمر وبني في الجزء السفلي من ساقيك. لا يوجد علاج محدد للتخلص من هذه الحالة الجلدية.