10 أطعمة وعناصر غذائية لتحسين حالتك المزاجية

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القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تحسين الصحة النفسية وكذلك محاربة الاكتئاب عن طريق تحسين حالتك المزاجية، في هذا التقرير نتعرف على 10 أطعمة للتغلب على الاكتئاب، بحسب ما ذكر موقع "Health".

العلاقة بين الطعام ومزاجك

صحة الأمعاء لها آثار تتجاوز عملية الهضم، حيث إن 90٪ من هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة، يتم إنتاجه في القناة الهضمية. يحدد هذا الهرمون المزاج والسلوك.

وبالتالي، فإن تغذية القناة الهضمية بالتغذية الصحيحة ستساعد في الإنتاج المناسب لهذا الهرمون الذي يغذي الصحة العقلية.

10 أطعمة وعناصر غذائية للتغلب على الاكتئاب

1. فيتامين ب 12

تحتاج كل خلية في الجسم إلى فيتامين ب 12 لتعمل بشكل صحيح، إنه عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ أيضًا.

تعتبر المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض ، مصادر غنية بفيتامين ب 12 ويمكن أن تقاوم فقدان الذاكرة والإرهاق.

2. فيتامين د

فيتامين د مهم للحفاظ على صحة وظائف المخ كل ستة أشهر ، من الضروري مراقبة مستوياته ورفعها بالطعام والمكملات الغذائية. يعد صفار البيض والسلمون والسردين من الأطعمة الغنية بفيتامين د والتي يمكنك تناولها.

3. فيتامين هـ أو فيتامينE

كمضاد للأكسدة قابل للذوبان في الدهون، فيتامين E ضروري لحماية الدماغ وخلايا الأعصاب الطرفية. كل من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ ومكملات فيتامين هـ مفيدة.

الحبوب الكاملة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء واللوز والتفاح والجزر والطماطم والأفوكادو هي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين هـ.

4. فيتامين سي

فيتامين سي مفيد في حماية الدماغ والخلايا العصبية. الأطعمة الغنية بفيتامين سي التي يمكنك تناولها هي الخضار الورقية والبروكلي والبقدونس والحمضيات مثل الليمون والبابايا والفلفل والقرنبيط.

5. أحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA (الأحماض الدهنية الأكثر وفرة في الدماغ) ضرورية لأداء الدماغ السليم. الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والسردين مفيدة.

5 أغذية لنظامك الغذائي لمحاربة الاكتئاب:

1. عين الجمل: من أهم المكسرات لصحة الدماغ لأنها تساعد في تحسين الصحة الإدراكية تعمل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات على تحسين اليقظة الذهنية ومحاربة الاكتئاب.

2. الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية ، من حيث الذاكرة والتركيز.

بصرف النظر عن ذلك ، يحتوي الأفوكادو أيضًا على التربتوفان ، مما يساعد على زيادة مستويات السيروتونين.

3. التوت البري: تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة في التوت البري على حماية الدماغ من التوتر والقلق والاكتئاب، لقد أظهروا قدرتها على تحسين الحالة المزاجية والإدراك.

4. البروكلي: يساعد البروكلي في الحفاظ على الذاكرة حادة مع مستوياته العالية من الكولين. يمكن أن يبطئ أيضًا التدهور العقلي ويدعم الحالة المزاجية الجيدة.

5. البيض: البيض غني بمادة الكولين ، وهي واحدة من أهم الناقلات العصبية المسؤولة عن إدارة التوتر والاكتئاب.