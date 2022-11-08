شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج الإمساك في المنزل.. منها المشروبات الدافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن عدم وجود حركة الأمعاء كل يوم يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة، والإمساك من المشاكل الشائعة بين الكثير من الناس، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج الإمساك في المنزل، بحسب موقع "Health".

الإمساك هو حالة يكون فيها الشخص لديه ثلاث حركات أمعاء أو أقل في الأسبوع أو يستغرق الكثير من الوقت والجهد لتمرير البراز.

عادة ما يكون الإمساك نتيجة للجفاف ونقص الألياف في نظامك الغذائي وقلة النشاط البدني مما يؤدي إلى تصلب البراز، عادة ما تكون هذه الحالة قابلة للعلاج الذاتي بمساعدة بعض العلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة، ولكن إذا رأيت دمًا في البراز، فستكون استشارة الطبيب فكرة جيدة.

1. تناول ما يكفي من الألياف

الألياف تسهل عملية الهضم وتلين البراز، الكمية اليومية الموصى بها من الألياف هي 30 جرامًا، لذلك، إذا كنت مصابًا بالإمساك، فقم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخيار والمكسرات والتفاح والخضراوات ذات الأوراق الخضراء.

2. شرب المشروبات الدافئة

تحتاج إلى تناول مشروب دافئ بمجرد الاستيقاظ. بمجرد أن تشرب الماء الدافئ ، يصاب القولون بضربة انعكاسية، تُعرف باسم رد الفعل المعدي المغص، ويدفع البراز للخارج.

3. ابق رطبًا

يؤدي الجفاف إلى تصلب البراز ويؤدي إلى الإمساك، لذلك من الضروري للغاية أن تبدأ بشرب الماء ، تحتاج إلى ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا من أجل أداء صحي لجسمك.

4. كن نشيطا

عدم النشاط يؤدي أيضًا إلى الإمساك لذلك ، يجب أن تذهب في نزهة على الأقدام بعد وجباتك أو تمارس بعض الأنشطة الرياضية ، اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وافعل أي شيء تريده ولكن يجب أن تمنحك 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.