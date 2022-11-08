شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تلوث الهواء على الصحة.. منها أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي تلوث الهواء إلى أضرار بيئية، ولكنه قد يضر أيضًا بصحة الناس وبعض الأمراض الأكثر شيوعًا في العالم هي الأمراض التي يسببها تلوث الهواء، و يمكن أن يتسبب تلوث الهواء في أمراض الجهاز التنفسي ، بسبب الملوثات التي يتنفسها الناس ، ومع ذلك يمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم ، مثل القلب.

وحسب ما ذكره موقعhelthy فإن الأمراض التي تسببها ملوثات الهواء تقتل وتدخل المستشفيات كل عام، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن وفاة واحدة من كل ثماني حالات وفاة في العالم ناتجة عن ظروف مرتبطة بتلوث الهواء، و أثبت بحث جديد روابط أقوى بين تلوث الهواء الخارجي والداخلي وتطور أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، و تشمل الأمراض الأكثر شيوعًا التي يسببها تلوث الهواء:

1: أمراض القلب الإقفارية .

2:السكتة الدماغية .

3:مرض الانسداد الرئوي المزمن.

4: سرطان الرئة .

5:التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة عند الأطفال.

يرتبط مرض القلب الإقفاري ، أو مرض القلب التاجي ، بتراكم الكالسيوم أو مواد أخرى مثل الدهون داخل الشريان التاجي، وهذا يؤدي إلى انسداد يمنع الدم من الوصول إلى القلب ومناطق أخرى من الجسم، و تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تلوث الهواء يسرع من انسداد الشرايين ، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

تم ربط تلوث الهواء الجزيئي بالسكتات الدماغية ، والتي تحدث عندما يتم قطع إمدادات الدم عن الدماغ، و يمكن أن تؤدي السكتات الدماغية بسهولة إلى تلف الدماغ أو الوفاة.

لا يشير مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى مرض واحد، ولكنه يشير إلى أمراض متعددة تجعل التنفس صعبًا، و تشمل هذه الأمراض التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، ويمكن أن تحدث كلتا الحالتين بسبب تلف الرئتين من ملوثات الهواء.

سرطان الرئة هو الانقسام غير المنضبط للخلايا داخل الرئتين ، وهو مرتبط بملوثات الهواء ، وخاصة تلوث الجسيمات، والدخان السلبي.

غالبًا ما تظهر التهابات الجهاز التنفسي السفلي على شكل التهاب رئوي ، على الرغم من أنها قد تظهر على أنها أمراض أخرى أيضًا، الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي السفلي الحادة لأن أجسامهم ورئتيهم لا تزال تتطور ، كما أن انبعاثات السخام والملوثات الأخرى تصيبهم بشكل أقوى من البالغين.

ملوثات الهواء التي تسبب المرض

تشمل ملوثات الهواء التي تسبب المرض ما صنفته وكالة حماية البيئة على أنه "معايير ملوثات الهواء". هذه هي ملوثات الهواء الأكثر وفرة في الغلاف الجوي ، وبالتالي فهي تسبب أكبر قدر من الضرر لصحة الإنسان، و تم تحديد ملوثات الهواء هذه من قبل وكالة حماية البيئة باعتبارها بحاجة إلى عناية خاصة للحفاظ على مستوياتها ضمن الحدود المقبولة تشمل معايير ملوثات الهواء الرصاص والأوزون والجسيمات وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت.

كان الرصاص موجودًا في كل مكان في الهواء ، ولكن منذ تمرير قانون الهواء النظيف انخفضت مستويات الرصاص في الهواء بنسبة 98٪ ، على الأقل في الولايات المتحدة ، يمكن أن يؤدي الرصاص إلى تلف الجهاز العصبي والكلى والدماغ.

عوامل الخطر لأمراض تلوث الهواء

تشمل عوامل الخطر لأمراض تلوث الهواء عادات نمط الحياة ، غالبًا ما يأتي التعرض لملوثات الهواء في الأماكن المغلقة من استخدام الفحم أو الخشب أو الكتلة الحيوية لطهي الطعام، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، فإن العديد من الوفيات البالغ عددها 4.3 مليون التي حدثت بسبب تلوث الهواء في عام 2012 كانت مرتبطة بالطهي باستخدام الوقود المتسخ.

مستويات تلوث الهواء في الهواء الطلق أسوأ في مناطق العالم التي تخضع للتصنيع السريع. غالبًا ما يكون لدى الدول الصناعية أنظمة أقل بشأن الانبعاثات، و تعد المراكز السكانية الضخمة ذات سياسات الانبعاثات غير المستدامة هي المناطق الأكثر خطورة للعيش.