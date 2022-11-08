لون اللسان يكشف الكثير من أمراضك وأسرار صحتك...

بيروت - نادين محمد - يؤدي اللسان وظائف مهمة كثيرة من التذوق إلى المضغ فالبلع وغير ذلك. لكنّ تغيّر لونه يكشف الكثير عن الحالة الصحية وبعض الأمراض التي قد تصيب الجسم أيضاً. لذا ننصح لهذه الغاية بتفحصه في الصباح الباكر قبل تنظيف الأسنان وبالاستعانة بالضوء الطبيعي.

1 الزهري الفاتح

إذا لاحظت أنّ لسانك يتميّز بهذا اللون فهذا يعني أنّك تتمتعين بصحة جيدة جداً.

2 الأحمر

إذا مال لون لسانك إلى الأحمر فهذا قد يسير إلى أنّك تعانين من بعض الالتهابات أو من نقص في الفيتامين B9 أو B12 أو في الحديد أو الزنك. وقد ينتج ظهور هذا اللون أيضاً عن تناولك بعض الأدوية التي تحتوي على مضادات حيوية والتي تؤدي إلى حدوث تغييرات في البيئة المعوية.

3 الأحمر البراق

إذا ظهر على لسانك هذا اللون فهو يعني إصابتك بنوع من الحساسية تصيب عضلات اللسان وتؤثر بشكل سلبي على حاسة الذوق.

4 الأصفر

يرتبط ظهور هذا اللون على لسانك بأمراض الكبد. كما أنه يعكس حدوث اضطرابات هضمية لديك. إذاً لا تترددي في استشارة الطبيبة في هذه الحالة.

5 البنفسجي

يعني لون اللسان هذا أنك تعانين من اضطرابات تنفسية، من احتقان الدم أو من مشكلات في الأوردة.

6 الأزرق

في حال ظهر هذا اللون على لسانك، فهو يشير إلى أنّك قد تعانين من مشكلات كلوية، من نزيف أو من التهابات رئوية،... وهي أمراض تعود إلى ارتفاع كثافة الدم.

7 الزهري الشاحب

يشير لون اللسان هذا إلى أنّك تعانين من نقص في بعض المغذيات أو من فقر الدم.

8 الأبيض

يعود ظهور هذا اللون على لسانك إلى عدم اهتمامك بصحة فمك أو إلى معاناتك من التوتر أو من الزكام. كما أنّه قد يرتبط بتناولك أطعمة تحتوي على نسبة مرتفعة من البهارات أو الدهون.



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