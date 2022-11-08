شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة البريطانية توافق على دواء يعالج أكثر أنواع سرطان الثدي فتكًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الصحة البريطانية NHS على دواء يعالج أحد أكثر أنواع سرطان الثدي عدوانية وفتكاً، حيث أعطت الهيئة الضوء الأخضر لاستخدام دواء "بيمبروليزوماب" فى بريطانيا، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

ويعالج الدواء سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهذا السرطان مسئول عن وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة بسرطان الثدي ولكن سيتم الآن تقديم عقار بيمبروليزوماب لنحو 1600 مريضة سنويًا في إنجلترا ، مما يقلل من فرص تطور السرطان بنسبة 40 %.

وتشير الأبحاث إلى أن عقار العلاج المناعي، الذي يُعطى عن طريق الوريد بالعلاج الكيميائي قبل جراحة سرطان الثدي، يمكن أن يؤدي إلى اختفاء أي سرطان يمكن اكتشافه.

ووافق المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية فى بريطانيا (نيس) على عقار بيمبروليزوماب للنساء المصابات بسرطان الثدي الأولي الثلاثي السلبي، حيث يكون للسرطان مخاطر عالية للعودة بعد العلاج.

وقالت هيلين نايت، المديرة المؤقتة لتقييم الأدوية في منظمة مراقبة الأدوية في نيس: " إن تشخيص سرطان الثدي السلبي الثلاثي سيئ نسبيًا ، وهناك القليل من العلاجات الفعالة مقارنة بأنواع المرض الأخرى.

وأضافت "مسودة إرشادات اليوم تعني أننا أوصينا الآن بثلاث علاجات جديدة للاستخدام الروتيني في NHS منذ يونيو، مما يساعد على تلبية هذه الاحتياجات غير الملباة ويعطي الأمل في حياة أطول وأفضل جودة لآلاف الأشخاص."

وقالت البارونة ديليث مورجان، الرئيسة التنفيذية في Breast Cancer Now: `` لقد واجه المرضى المصابون بهذا النوع من سرطان الثدي لوقت طويل للغاية الحقيقة المخيفة المتمثلة في محدودية خيارات العلاج.

يمكن أن يؤدي هذا العلاج الجديد إلى اختفاء أي سرطان يمكن اكتشافه بحلول وقت الجراحة، مما يعني أن المرضى سيواجهون بعد ذلك جراحة أقل توغلًا للحفاظ على الثدي.

يمثل سرطان الثدي الثلاثي السلبي حوالي 15 % من جميع حالات سرطان الثدي وهو أكثر شيوعًا عند النساء دون سن الأربعين والنساء ذوى البشرة السمراء وأولئك الذين لديهم طفرة في جين BRCA2 أو BRCA1 - يطلق عليها اسم `` جين جولي '' لأن الطفرة حملتها ممثلة هوليوود أنجلينا جولي، التي خضعت لعملية استئصال الثدي لتقليل خطر إصابتها بسرطان الثدي.

يمكن لدواء Pembrolizumab القضاء تمامًا على خلايا سرطان الثدي قبل الجراحة ، بحيث لا تحتاج بعض النساء إلى استئصال الثدي وإجراء عملية جراحية أصغر لإزالة الكتلة بدلاً من ذلك.

يقلل الدواء أيضًا من احتمالية عودة سرطان الثدي السلبي الثلاثي مرة أخرى بعد العلاج وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم ، ليصبح غير قابل للشفاء وهذا يعني أنه يجلب الأمل في إنقاذ المزيد من الأرواح من المرض الفتاك.

بالنسبة لأولئك الذين عاد سرطانهم مرة أخرى ، قد يستغرق هذا وقتًا أطول إذا كانوا يتعاطون الدواء ، على الرغم من عدم وجود فوائد حتى الآن تظهر أن بيمبروليزوماب يساعد الناس على العيش لفترة أطول.

هذا الدواء يمنع البروتين الموجود على سطح بعض الخلايا المناعية في الجسم مما يجعل السرطان غير مرئي بالنسبة لهم.عندما يتم حظر البروتين ، يمكن لهذه الخلايا المناعية اكتشاف الخلايا السرطانية وقتلها.

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إنها أبرمت صفقة مع الشركة المصنعة للحصول على عقار بيمبروليزوماب لمرضى سرطان الثدي في أقرب وقت ممكن.

من المقرر إدخال الدواء بسرعة في صندوق أدوية السرطان ، لذا يجب أن يكون متاحًا هذا الشهر وسيتم إعطاؤها للنساء كل ثلاثة إلى ستة أسابيع لمدة عام تقريبًا.