شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. 5 نصائح لتناول الطعام الصحي لتلبية الاحتياجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الجيدة هي أساس الشيخوخة الصحية، يحتاج كبار السن إلى نفس المغذيات الكبيرة، الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي يحتاجها الشباب، ومع ذلك ، فإن تلبية هذه الاحتياجات يمكن أن يكون أكثر صعوبة بسبب التغيرات التي تحدث في الجسم المتقدم في السن، إن الأكل الصحي ليس ممكنًا فحسب ، بل هو أيضًا وسيلة إيجابية للمضي قدمًا، والوعي بهذه التغيرات الجسدية مهم، وإليك بعض النصائح المفيدة لتناول الطعام، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

تباطؤ التمثيل الغذائي

إن السرعة التي يحول بها جسمك الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام هي عملية التمثيل الغذائي تسمى السعرات الحرارية، يتناقص الطلب الإجمالي على الوقود مع تقدم العمر ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض النشاط وانخفاض كتلة العضلات، تعتمد السعرات الحرارية اللازمة على العديد من العوامل، بما في ذلك ليس فقط العمر ولكن أيضًا نوع الجسم والحالة الصحية.

نصيحة :

اطلب أخصائي التغذية المسجل تحديد احتياجات معينة من السعرات الحرارية للحفاظ على وزن صحي.

فقدان كتلة العضلات وكثافة العظام

بدءًا من سن الخمسين تقريبًا ، يفقد البشر كتلة العضلات بمعدل واحد إلى اثنين بالمائة كل عام، بعد هذا العمر، يقدر الباحثون أن ما يصل إلى 13٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60-70 عامًا وما يصل إلى 50٪ ممن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا يتأثرون.

النساء بعد سن اليأس معرضات لخطر فقدان العظام. ومع ذلك ، يذكرنا المعهد الوطني للشيخوخة أنه في سن 65 إلى 70 ، يكون معدل الخسارة هو نفسه للرجال والنساء.

البروتين ضروري لبناء العضلات والعظام والحفاظ عليها ، قد يكون الإفراط في تناول الطعام صعبًا على الكلى ، لذلك لا يُنصح دائمًا بالوجبات الغذائية الغنية بالبروتين.

نصيحة :

اختر بروتينًا أقل دهونًا مثل الدجاج منزوع الجلد أو الديك الرومي أو السمك أو الفاصوليا لخفض السعرات الحرارية. تساعد الحبوب والحليب المدعمة ، بما في ذلك البدائل غير الألبان ، في تلبية متطلبات الكالسيوم وفيتامين ب و د. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل اعتماد نظام غذائي معين أو إضافة أي مكملات .

قلة النشاط

قد يعني تقدم العمر انخفاض النشاط لعدة أسباب تقلل السمنة من الحركة بالإضافة إلى مشاكل مثل:

الآلام المزمنة الناتجة عن مشاكل العمود الفقري أو المفاصل

إصابات السقوط

تغيرات الأمعاء والمثانة

الآثار الجانبية للأدوية

نصيحة:

للحفاظ على القدرة على التحمل، احمل الفاكهة أو الكربوهيدرات المعقدة مثل البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة والحمص ، ضع في اعتبارك استبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول مثل الزيت النباتي والبروتين النباتي والحليب قليل الدسم. احصل على أوميجا 3 من سمك السلمون والجوز وبذور الكتان.

انخفاض حاسة الشم والتذوق

قد يكون تناقص حاسة التذوق والشم تدريجياً ، عندما يحدث ، يكون هناك تأثير مباشر وسلبي على تفاعل الشخص مع الطعام، يستهلك كبار السن الكثير من الدهون والصوديوم والسكر ، ربما لتعزيز متعة الأكل.

نصيحة :

لجعل الطعام أكثر إرضاءً للعين ، قم بدمج الأطعمة ذات الألوان الزاهية - المليئة بالحلاوة الطبيعية والعناصر الغذائية ، مثل التفاح والتوت والجزر والفلفل كوجبات خفيفة أو إضافات، بدلًا من السكر والملح ، استخدم الحمضيات أو التوابل أو الأعشاب لإضفاء النكهة.

- تباطؤ الهضم

للأسف ، الأسنان واللثة تتدهور مع تقدم العمر والجهاز الهضمي أقل كفاءة، لا يتم امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل جيد ، ويمكن أن تؤدي الأدوية إلى تفاقم المشكلة، اعتمادًا على الحالات الطبية الأخرى ، تمثل الطاقة اللازمة لمضغ الطعام وابتلاعه عائقًا أمام إكمال الوجبة، يُعد الإمساك ، الذي غالبًا ما يتفاقم بسبب عدم كفاية تناول السوائل ، سببًا في ضعف الشهية.

نصيحة :

احصل على فحوصات الأسنان، الماء هو مفتاح صحة الجهاز الهضمي ، تجنب الأطعمة المقلية وتلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف، تشمل العناصر الغنية بالألياف الخضار الورقية الداكنة، الفاصوليا مثل العدس والبازلاء، الفاكهة مثل الكمثرى والتفاح والأفوكادو، باستا القمح الكامل.

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