فوائد حليب الصويا للنساء 

بيروت - نادين محمد - يعتبر الحليب مصدرًا للعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات. توصي وكالة معايير الغذاء بأن يكون الحليب ومنتجات الألبان الأخرى جزءًا من النظام الغذائي اليومي للنساء خصيصًا.

حليب الجاموس يحتوي على نسبة عالية من الدهون وللتغلب على هذا ، فإن حليب الصويا قليل الدسم سيكون أفضل مصدر بديل. حليب الصويا مصنوع من فول الصويا المعروف باسم الحبة الذهبية المعجزة وينتمي إلى المحاصيل البقولية. حتى أصبحت منتجات الصويا مثل حليب الصويا شائعة بين الأشخاص المهتمين بالصحة.

القيمة الغذائية لحليب الصويا

1- تقليل الكوليسترول

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يتكون حليب الصويا من الايسوفلافون والسابونين والتي قد يكون لها خصائص مضادة للأكسدة. أظهرت الدراسات أنه قد يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ ويزيد مستويات الكوليسترول الجيد.

2. تخفيف مشكلة تصلب الشرايين

قد يؤدي استهلاك فول الصويا إلى تحسين وظيفة البطانة وتصلب الشرايين هو حالة تترسب فيها الدهون على الجدار الداخلي للشريان. تظهر الدراسات شبه السريرية أن حليب الصويا قد يكون مفيدًا في حالة تصلب الشرايين عن طريق تأخير ترسب الدهون.

3. علاج السرطان

الصويا لها خصائص مضادة للسرطان بسبب وجود الايسوفلافون. قد تقوم الايسوفلافون بتعديل أو تغيير دورة الخلية وقد تسبب موت الخلية. أظهرت الدراسات أن حليب الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والمعدة والرئة والقولون.

4. يحد من مرض هشاشة العظام

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قد يقلل حليب الصويا من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد سن انقطاع الطمث، حيث تقل كثافة المعادن في العظام بسبب انخفاض الهرمونات مثل الاستروجين والعلاج بالهرمونات البديلة. أظهرت دراسة أن الايسوفلافون في حليب الصويا قد يزيد من مستويات الكالسيوم في العظام. بالإضافة إلى ذلك ، فإن محتوى البروتين العالي في حليب الصويا قد يفيد أيضًا صحة العظام.

5. تخسيس الوزن

حليب الصويا هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد تساعد في تقليل الشهية. قد تساعد حالة اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع نسبة عالية من المغذيات من حليب الصويا في إنقاص الوزن.



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المصدر: women's health

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