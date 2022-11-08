شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة للتغلب على الاكتئاب الموسمى.. أهمها السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من الاضطراب العاطفى الموسمى (SAD) وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، وغالبًا ما يؤدى الاضطراب العاطفى الموسمى إلى الإرهاق والمشكلات الإدراكية وتغيرات فى كل من عادات الأكل والوزن، بسبب التغيرات فى الطقس ونقص فيتامين د وانخفاض فى السيروتونين والتغيرات فى مستويات الميلاتونين، وقالت جمعية الطب النفسى الأمريكية إن الأعراض تحدث عادة خلال أشهر الخريف والشتاء عندما يكون هناك القليل من ضوء الشمس وعادة ما تتحسن مع حلول فصل الربيع، وهناك بعض الطرق للتعامل مع الاضطرابات العاطفية الموسمية التى تشمل الأكل الصحى، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - الحبوب المدعمة

يمكن أن يكون بدء يومك بحبوب الإفطار الصحية طريقة رائعة لمنح جسمك دفعة مع مساعدتك فى إدارة أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى، ومعظم الحبوب المدعمة غنية بالألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، وهذه ثلاث مغذيات أساسية لمحاربة أعراض الاكتئاب.

وتعمل الألياف على تعزيز صحة ميكروبيوتا الأمعاء، ما يحسن المناعة، كما أن فيتامين ب 12 فيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، ولهذا السبب غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه بفقر الدم والخمول، وحمض الفوليك، من ناحية أخرى، هو جزء من تجديد وإنشاء خلايا جديدة، ما يساعد على الحفاظ على صحة الجسم .

2 - سمك

إذا كنت من محبى المأكولات البحرية فإن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائى قد تكون خيارًا مثاليًا بالنسبة لك، لأن تناول البروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد فى تخفيف أعراض "اكتئاب الشتاء"، لأنها توفر مصدرًا للبروتين لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب، كما أنها تحتوى على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3، وتشير الدراسات إلى أن أوميجا 3 عالية المضادة للالتهابات لكنها أيضًا مصدر جيد للطاقة للدماغ و يساعد فى تنظيم الحالة المزاجية .

3- الشيكولاتة الداكنة

على الرغم من أنه يبدو أن تناول السكر يؤدى إلى نتائج عكسية، إلا أنه فى هذه الحالة، يمكن أن تساعد الشيكولاتة الداكنة فى تخفيف أعراض الاكتئاب، وتشير الدراسات إلى أن الشيكولاتة الداكنة تحتوى على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن أساسى يلعب دورًا فى تخفيف أعراض الاكتئاب.