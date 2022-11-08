علامات تدل على مرض السكر تظهر على الجلد.. أبرزها البقع الداكنة

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يصيب ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وأفضل طريقة للتخفيف من مخاطر السكر هى ملاحظة بعض العلامات والأعراض الشائعة، لكن هل تعلم أن علامات مرض السكرى قد تظهر على بشرتك وجلدك أيضاً؟ هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى بحسب موقع Health.

أعراض مرض السكرى التى قد تظهر على الجلد

عندما تكون مستويات السكر فى الدم مرتفعة للغاية، يمكن أن تؤثر على بشرتك، وفيما يلى العلامات الجلدية لمرض السكرى أو مقدمات السكرى..

1. البقع الداكنة

يمكن أن يؤدى الكثير من الأنسولين فى الجسم إلى ظهور بقع داكنة على الجزء الخلفى من الرقبة والإبطين والأعضاء التناسلية عادة ما تكون هذه علامة على مقدمات السكرى.

2. الدمامل المتكررة

يمكن أن تجعلك التغييرات فى مستويات الجلوكوز فى الدم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتى قد تستغرق وقتًا أطول للشفاء، وقد تظهر هذه الدمامل فجأة عندما تكون مستويات السكر فى الدم مرتفعة، وقد تستقر إذا كانت مستويات السكر فى الدم لديك تحت السيطرة.

3. تصلب أو سماكة الجلد

وهو الجلد الصلب الذى يتطور عادةً على أصابع اليدين أو القدمين أو كليهما، وقد تبدأ فى الجزء الخلفى من يديك ، وتتطور إلى الساعدين والذراعين بسبب مرض السكرى غير المنضبط، وفى بعض الحالات يمكن أن ينتشر إلى الصدر والكتفين والوجه.

4. علامات الجلد

يظهر لدى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر فى الدم أو داء السكرى من النوع الثانى زوائد جلدية، وهى عبارة عن أورام غير سرطانية تبدو وكأنها مجموعة من أنسجة الجلد تتدلى.

5. تأخر التئام الجروح

مرض السكرى يجعل الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين كما ينبغى، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وهذا يبطئ التئام الجروح، ويمكن أن يؤدى مرض السكرى أيضًا إلى نقص جهاز المناعة وضعف الدورة الدموية ويجعلك عرضة للإصابة بالعدوى.

6. قرح الفراش

تحدث تقرحات الفراش بسبب الضغط المطول على الجلد، وعادة ما تظهر على الكعبين أو الوركين أو عظم الذنب أو الكاحلين، ويؤدى مرض السكرى إلى اعتلال الأعصاب (تلف الأعصاب) وضعف الدورة الدموية، وكلاهما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقرح الفراش.

7. اعتلال الجلد السكرىعلامة جلدية أخرى لمرض السكرى هى اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكرى، وهى حالة جلدية قد تؤدى إلى طفح أحمر وبنى فى الجزء السفلى من ساقيك ولا يوجد علاج محدد للتخلص من هذه الحالة الجلدية.