شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: التناول المفرط لمنتجات الألبان يؤثر على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن منتجات الألبان المختلفة تؤثر على صحة القلب، حيث وجد أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الحليب كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ، وأشارت إلى أن أولئك الذين يتناولون الزبدة بانتظام لديهم أيضًا مخاطر أعلى للإصابة باحتشاء عضلة القلب الحاد (AMI) والموت، فإن المرضى الذين تناولوا المزيد من الجبن كان لديهم مخاطر أقل للإصابة بـ AMI.، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

قالت كاثرين جيرفاسيو ، أخصائية تغذية إن منتجات الألبان والحليب تحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول ، فإن الاستهلاك الزائد يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ويعرض مرضى الأمراض القلبية الوعائية بشكل أكبر لخطر الوفاة والسكتة الدماغية.

بالنسبة للاختلافات في منتجات الألبان ، أوضحت جيرفاسيو أن "الدراسة ذكرت أن تناول كميات أكبر من الحليب كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة والسكتة الدماغية ، ولكن هناك بيانات أكثر تحديدًا عن عدد الوجبات المتزايدة التي تناولها المشاركون في الدراسة."

وأضافت جيرفاسيو: "يتعلق الأمر بالاستهلاك الزائد الذي يتراكم فيه الكوليسترول والدهون المشبعة في الجسم ويسبب مشاكل أمراض القلب والأوعية الدموية".

توضح جيرفاسيو: "بالنسبة للزبدة والجبن ، فإن الزبدة غنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول بشكل لا يصدق مقارنة بالجبن، في كلتا الحالتين 100 جرام ، تحتوي الزبدة على 51 جرامًا من الدهون المشبعة ، و 3 جرامات من الدهون المتحولة ، و 215 ملليجرام من الكوليسترول مقارنة بجبن الشيدر مع 19 جرامًا و 1 جرامًا و 100 ملليجرام على التوالي."

عندما يتعلق الأمر بما يجب أن تكون على دراية به عندما يتعلق الأمر بمنتجات الألبان المختلفة ، تشير جيرفاسيو إلى أنه من المهم أن تعرف فقط الكمية التي يجب أن تتناولها ونوع منتجات الألبان التي يحتاجها جسمك، وينطبق الأمر بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ومشاكل الدهون وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.