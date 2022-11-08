شكرا لقرائتكم خبر عن احمى طفلك.. واعرف أسباب مرض الحصبة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن يكون التطعيم ضد الحصبة متاحًا على نطاق واسع ، كان سببًا مهمًا لمرض الأطفال ووفياتهم، غالبًا ما يتم الخلط بين الحصبة والحمى الفيروسية الأخرى المصحوبة بطفح جلدي ، جميع أنواع الحمى المصحوبة بطفح جلدي ليست حصبة، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب وطرق العلاج ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هي الأسباب؟

تنتقل الحصبة من شخص مصاب إلى آخر كعدوى بالقطيرات، وهذا يعني أنه عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل ، فإن القطرات السائلة تحمل الفيروس الذي ينشر العدوى عند استنشاقه من قبل شخص آخر، يستغرق ظهور المرض من 7 إلى 14 يومًا من وقت الاتصال بشخص مصاب، وهذا ما يسمى بفترة الحضانة، يمكن لأي شخص نقل العدوى للآخرين من بداية ظهور الأعراض إلى حوالي 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي، خلال هذا الوقت ، قد لا يُسمح له بالتواصل الوثيق مع الآخرين ، بما في ذلك الذهاب إلى المدرسة.

ما هي الأعراض؟

تتميز الحصبة بظهور مفاجئ للحمى الشديدة المصحوبة بالسعال وسيلان الأنف و العينين وظهور طفح جلدي نموذجي في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس من الحمى ، والتي عادة ما تتطور تدريجياً من الجزء العلوي من الجسم والوجه لأسفل على القدمين، عادة ما تنحسر الحمى فقط عندما يصل الطفح الجلدي إلى القدمين في اليوم السادس أو السابع من المرض، يجب استشارة الطبيب فورًا في حالة حدوث أي مما يلي: التنفس السريع مع احتقان في الأنف والسعال المستمر، رفض الأكل أو الشراب مما يؤدي إلى انخفاض في إخراج البول، ألم شديد في الأذن أو إفرازات من الأذنين.

ما هو العلاج؟

يتم الاحتفاظ بالطفل في غرفة باردة ، مع ملابس قطنية فضفاضة مريحة، يتم علاج الحمى بالأدوية الموصوفة للأطفال، يتم تشجيعهم على شرب السوائل من أجل الحفاظ على الماء وإخراج البول، عادة لا يتم إعطاء المضادات الحيوية ولكن المضاعفات مثل التهابات الصدر والتهابات الأذن أو التهاب الحلق (التهاب الحنجرة) يتم علاجها بالمضادات الحيوية المناسبة، عادة ما يتم إعطاء مكملات الفيتامينات وخاصة فيتامين أ الإضافي.

ما هي طرق الوقاية ؟

إذا أصيب الطفل بالحصبة مرة واحدة ، فهو محمي مدى الحياة من هجوم آخر، بالنسبة لأولئك الأطفال الذين لم يصابوا بالحصبة ، يمكن الوقاية من المرض عن طريق لقاح يُعطى عادةً للأطفال في سن 9 أشهر ومرة أخرى في الشهر الخامس عشر كجزء من لقاح MMR.

ما هي المضاعفات؟

ما يقرب من 20٪ من حالات الإصابة بالحصبة خاصة في الفئات المحرومة وذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض والذين يعانون من نقص التغذية ، لديهم مضاعفات مثل: تقرحات الفم ، الالتهاب الرئوي ، عدوى الأذن ، عدوى الدماغ التي تسمى التهاب الدماغ ، الفشل في النمو ، قد يتفاقم السل الكامن في بعض الأحيان بعد الإصابة بالحصبة، قد يؤدي الالتهاب الرئوي الناتج عن الحصبة إلى تجمع القيح في الرئتين (خراج الرئة) أو في تجويف الصدر ، قد تؤدي الحصبة أيضًا إلى إعاقة الطفل بشدة لعدة أشهر من حيث النمو وبلوغ معالم النم، قد يحتاج الطفل إلى وقت طويل ليعود إلى حالته الصحية.