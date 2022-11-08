شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو خلع الفك وكيف تحمى نفسك منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث خلع الفك عندما يتحرك الجزء السفلي من الفك عن وضعه الطبيعي، عادة ما يشفى بشكل جيد، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل في المستقبل، وحسب ما ذكره موقع healthdirect إذا قمت بخلع فكك ، فاطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن ولا تحاول أبدًا إعادة الخلع إلى مكانه بنفسك.

ويرتبط الجزء السفلي من الفك بالجمجمة عن طريق المفاصل الموجودة أمام كل أذن ، والتي تسمى المفاصل الصدغية الفكية (مفاصل الفك الصدغي)، و يحدث خلع في الفك عندما يتم سحب الجزء السفلي من الفك بعيدًا عن أحد مفصلي المفصل الفكي الصدغي أو كليهما. حتى إذا ظهر مرة أخرى ، فإنه لا يزال من الممكن أن يسبب الألم ومشاكل أخرى.





ما الأعراض المتعلقة بخلع الفك؟يمكن أن يتداخل الفك المخلوع مع الأكل والنوم، و ستشعر أيضًا بالتيبس والتورم والتقرح. كلما أسرعت في زيارة الطبيب ، كان ذلك أفضل ، لأن هذا سيقلل من فرص حدوث مضاعفات في المستقبل.

تشمل الأعراض الأخرى لخلع الفك ما يلي:

-ألم في مفصل المفصل الفكي الصدغي يزداد سوءًا عند تحريك الفك

-تغييرات في عضتك، أسنانك لا تصطف بشكل صحيح

-مشاكل في الكلام

-عدم القدرة على تحريك الفك أو إغلاق فمك بشكل صحيح

-صعوبة في الكلام أو البلع

-سيلان اللعاب

-فك مغلق ، أو فك يبرز للأمام





ما الذي يسبب خلع الفك؟عادة ما يكون خلع الفك نتيجة لإصابة ، على سبيل المثال عندما يؤذي شخص ما وجهه بسبب السقوط ، أو عندما يكون في حادث سيارة، و في بعض الأحيان ، يحدث ذلك لمجرد أنهم يفتحون فمهم على اتساع شديد ، على سبيل المثال عندما يأكلون أو يتثاءبون أو يتقيئون أو يخضعون لعملية جراحية في الأسنان.

يمكن أن تسبب حالة تسمى اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD) الألم وحركات الفك غير الطبيعية وضوضاء المفاصل.





متى يجب أن أرى طبيبي؟اطلب العناية الطبية فورًا إذا كنت تعاني من خلع في الفك.

يجب أن ترى الطبيب إذا لم تكن متأكدًا ، إذا كنت تعاني من ألم في فكك لا يختفي ، أو إذا لم تتمكن من فتح أو إغلاق فكك تمامًا.





كيف يتم علاج خلع الفك؟سيشخص طبيبك خلع الفك من خلال الفحص البدني والأشعة السينية.

سيعيدون المفصل إلى موضعه الصحيح إما يدويًا أو في الجراحة أحيانًا، و سيكون لديك مخدر حتى لا تشعر بأي ألم وأدوية لإرخاء عضلاتك حتى يمكن إرجاع الفك إلى مكانه بشكل صحيح.

بمجرد عودة الفك إلى مكانه ، يجب أن يظل مستقرًا باستخدام الضمادات التي تمنعك من فتح فمك بشكل عريض جدًا، يجب ألا تفتح فمك على مصراعيه لمدة 6 أسابيع بعد خلع فكك، ادعم فكك في يدك في كل مرة تعطس أو تتثاءب خلال هذا الوقت.





خلع الفك الرعاية الذاتيةاطلب العناية الطبية فورًا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بخلع في الفك. في الطريق إلى المستشفى ، ثبت الفك في مكانه بيدك أو بضمادة فضفاضة، لا تجعل الضمادة ضيقة للغاية يجب أن تتمكن من إزالتها بسهولة في حالة القيء.

بعد عودة الفك إلى مكانه ، يمكنك التحكم في الألم بالأدوية وحزمة باردة لمدة 10 إلى 20 دقيقة في المرة كل 2 إلى 3 ساعات، تناول الأطعمة اللينة حتى لا تضطر إلى تحريك فكك كثيرًا لمضغه.

إذا كنت تعاني من اضطرابات المفصل الفكي الصدغي ، فتجنب مضغ العلكة ، ولا تضغط على فكك أو تفتح فمك على اتساعه، يمكنك محاولة ارتداء واقي الفم ليلاً لمنعك من صرير أسنانك ، ويمكنك استخدام تمارين الاسترخاء لتقليل التوتر في بعض الأحيان ، يمكن أن تساعد أيضًا التمارين لتقوية فكك.



