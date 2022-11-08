هل يساعد الماء والليمون على خسارة الوزن؟

بيروت - نادين محمد - ماء الليمون يشتهر بأنه أحد مشروبات التخسيس الأساسية في الرجيم، إذ يعد روتين أساسي في حياة بعض الرياضيين، ومن يتبعون نظام غذائي لفقدان الوزن، بسبب فوائده المختلفة لتحسين عملية الهضم، وزيادة مستويات الطاقة، فهل فعلاً يساعد الماء والليمون على خسارة الوزن؟

يعتبر ماء الليمون عمومًا مشروبًا منخفض السعرات الحرارية، وبافتراض أنك تقوم بعصر نصف ليمونة في الماء، فإن كل كوب من ماء الليمون يحتوي على ستة سعرات حرارية فقط.

ولهذا السبب، إذا استبدلت المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل عصير البرتقال والصودا بمياه الليمون، فقد تكون هذه طريقة ممتازة لخفض السعرات الحرارية والمساعدة في إنقاص الوزن.

على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال (237 مل) على 110 سعرة حرارية، وزجاجة صودا سعة 16 أونصة (0.49 لتر) تحتوي على 182 سعرًا حراريًا.



كذلك، يمكن أن يؤدي استبدال حتى واحد فقط من هذه المشروبات يوميًا بكوب من ماء الليمون إلى تقليل السعرات الحرارية اليومية بمقدار 100-200 سعرة حرارية.

كما تشير بعض الأدلة إلى أن تناول المشروبات منخفضة السعرات الحرارية مع الوجبات يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة في الوجبة.

وفي إحدى الدراسات، تناولت 44 امرأة الغداء مع مشروب يحتوي على سعرات حرارية أو مشروب لا يحتوي على سعرات حرارية، ثم قام الباحثون بقياس السعرات الحرارية المستهلكة.

ووجدوا أن شرب المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية مثل الصودا المحلاة بالسكر والحليب والعصير مع الوجبة لم يجعل الناس يعوضون ذلك عن طريق تناول كميات أقل. بدلاً من ذلك ، زاد إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة ، بسبب السعرات الحرارية من المشروبات.

وعلى الرغم من أن ماء الليمون ليس خاليًا من السعرات الحرارية، إلا أنه منخفض بما يكفي من السعرات الحرارية بحيث يمكن أن ينتج تأثيرًا مشابهًا ويساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية.

يحافظ على رطوبة الجسم

من نقل المغذيات إلى الخلايا إلى نقل الفضلات خارج الجسم، فإن شرب كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا هو عنصر حاسم في الصحة.

ويعد الحفاظ على الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا في كل شيء بدءًا من تنظيم درجة حرارة الجسم وحتى تحسين الأداء البدني، كما تشير بعض الأدلة أيضًا إلى أن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة الترطيب قد تزيد من تكسير الدهون وتعزز حرق الدهون، وقد يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم أيضًا في تقليل احتباس الماء، والذي يمكن أن يسبب أعراضًا مثل الانتفاخ وزيادة الوزن.

ونظرًا لأن غالبية ماء الليمون يتكون من الماء ، فيمكن أن يساعد في الحفاظ على الترطيب الكافي.



شرب ماء الليمون قد يعزز عملية التمثيل الغذائي

تشير الدراسات إلى أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي لديك.

ويقترح الباحثون أن الترطيب الجيد يعزز وظيفة الميتوكوندريا، وهو نوع من المواد الموجودة في الخلايا التي تساعد على توليد الطاقة للجسم، ويؤدي هذا إلى زيادة التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن لاحقًا.

كما ثبت أيضًا أن شرب الماء يزيد من عملية التمثيل الغذائي عن طريق إحداث توليد الحرارة، وهي عملية التمثيل الغذائي التي يتم فيها حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة.

ففي إحدى الدراسات، شرب 14 مشاركًا 16.9 أوقية (0.5 لتر) من الماء، ووُجد أن شرب الماء يزيد من معدل الأيض بنسبة 30٪ لمدة 30-40 دقيقة.

كما نظرت دراسة أخرى في تأثيرات شرب الماء على 21 طفلاً يعانون من زيادة الوزن، حيث أدى شرب 0.3 أوقية من الماء لكل 2.2 رطل من وزن الجسم (10 مل / كجم) إلى زيادة التمثيل الغذائي بنسبة 25٪ لمدة 40 دقيقة.

والبحث عن ماء الليمون على وجه التحديد محدود، ومع ذلك ، نظرًا لأن الماء هو المكون الرئيسي ، فمن المحتمل أن يحمل نفس فوائد تعزيز التمثيل الغذائي مثل الماء العادي.

ماء الليمون يجعلك تشعر بالشبع

غالبًا ما يُنصح بشرب الماء كجزء أساسي من أي نظام لفقدان الوزن، لأنه يمكن أن يعزز الشبع والامتلاء دون إضافة سعرات حرارية.

ونظرت دراسة أجريت عام 2008 في تأثيرات الماء على السعرات الحرارية التي يتناولها 24 من كبار السن الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وكشفت الدراسة أن شرب 16.9 أوقية (0.5 لتر) من الماء قبل الإفطار قلل من عدد السعرات الحرارية المستهلكة في الوجبة بنسبة 13٪.

ووجدت دراسة أخرى أن شرب الماء مع الوجبة يقلل الجوع ويزيد الشبع أثناء الوجبة، لأن ماء الليمون منخفض في السعرات الحرارية ويمكن أن يعزز الشبع بنفس طريقة الماء العادي ، وأن يكون وسيلة فعالة للمساعدة في تقليل تناول السعرات الحرارية.

ملاحظة: مصدر الصور من موقع Freepik

المصدر: Healthline



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